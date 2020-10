Største budsjettunderskudd i USA siden krigen

Verdens største økonomi gikk i minus tilsvarende 20 norske statsbudsjett.

Budsjettunderskuddet har skutt i været under coronakrisen. Vis mer byoutline JIM WATSON / AFP

Budsjettåret 2020 (1. oktober 2019 til 31. september 2020) ender med et underskudd på 3.100 milliarder dollar for USA, ifølge foreløpige beregninger fra det partiuavhengige organet CBO i den amerikanske kongressen.

Underskuddet tilsvarer 28.700 milliarder norske kroner. Til sammenligning har regjeringen i sitt ferskeste statsbudsjett beregnet å bruke 1.443 milliarder kroner i 2020.

«Sett i forhold til økonomiens størrelse er underskuddet – estimert til 15,2 prosent av bruttonasjonalproduktet – det høyeste siden 1945», skriver CDO i en melding.

Her går det også frem at 2020 var det femte året på rad at det prosentvise underskuddet økte. Fra 2019 til 2020 har endringen vært særlig stor på grunn av coronaviruset.

Budsjettunderskuddet lå åtte prosent over 2019-tallene frem til 1. april, men har vært åtte ganger så stort i det påfølgende halvåret.

Dette er foreløpige beregninger. De endelige tallene legges frem senere denne måneden.

