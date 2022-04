Russland nærmere teknisk konkurs – betalte i rubler

Storbanker melder at Russland misligholdt internasjonal gjeld ved å betale avdrag i rubler i stedet for dollar. Men landet har fortsatt noen uker på å gjøre opp for seg før konkursen er et faktum.

RUBLER MOT DOLLAR: Statsgjeld i dollar har vist seg vanskelig å gjennomføre etter sanksjonene. Avdrag i rubler tilsvarer mislighold, ifølge kredittbyråer.

Russlands avdrag på to dollarlån til internasjonale storbanker ble kun betalt i rubler, som er et brudd på reglementet, og landet nærmer seg dermed teknisk konkurs.

Det skriver Bloomberg, som viser til en uttalelse fra CDS-panelet, en komité som avgjør utbetalinger på konkurskontrakter.

Panelet, som består av internasjonale storbanker, bekrefter at det dreier seg om en «potensielt manglende betaling», som i praksis betyr mulig mislighold innen en måned.

Avdraget hadde forfall 4. april, men Russland har altså 30 dager på seg til å betale før konkursen er et faktum.

Sanksjonene vanskeliggjør betaling

Misligholdet har bakgrunn i sanksjonene etter Russlands invasjon av Ukraina.

Mens Russland tidligere har uttalt at det ikke ønsket å betale avdrag i dollar, gjør de internasjonale sanksjonene det nå svært vanskelig å gjennomføre slike valutatransaksjoner.

De omfattende restriksjonene har avskåret Russland fra det vestlige finanssystemet og kompliserer dermed utbetalingene av dollar.

Russland varslet nylig at det vil gå rettens vei for å få tilgang til valutareserver som er fryst i utlandet etter krigen. Landets finansminister hevder også at landet har oppfylt sine gjeldsbetingelser, da det er vestlige sanksjoner som står i veien for utbetalingene.

Ikke første gang

Skulle det ende med konkurs, vil det være første gang siden 1998. Etter det har landet hatt store vansker med å få gunstige lån i vesten. Sanksjonene etter annekteringen av Krim i 2014 har også redusert vestlige investeringer i landet, derfor er det betydelig mindre total risiko for Vesten nå, selv om enkelte kan tape mye.

Risikoen for at store banker og finansinstitusjoner går på enorme smell, som kan det gi smitteeffekter til hele bank- og finanssystemet, er dermed mindre nå. Både DNB og Nordea har tidligere også opplyst at deres eksponering er minimal.

Hvis det fastslås en endelig teknisk konkurs, betyr det at innehaverne av såkalt konkursforsikring (credit default swaps) i denne omgang kan få utbetalinger på kontrakter som dekker gjeld for rundt 40 milliarder dollar (over 350 milliarder kroner), ifølge Bloomberg.

Tradisjonelt er det de store globale kredittbyråene som ville stått for den offisielle erklæringen av konkurs, men disse har nå avsluttet sine analyser av Russland i tråd med sanksjonene.

Giganten S&P Global Ratings kuttet imidlertid den russiske statsgjelden til «selektiv konkurs», før det forlot landet, skriver Bloomberg. Moody’s har også betegnet avdrag i rubler som mislighold.

Flere andre land har gått konkurs tidligere, blant annet Argentina og Hellas. Konsekvenser av slike konkurser er gjerne at det blir vanskelig å få lånt penger, og at renten settes høyere for å dekke utlåners tapsrisiko.