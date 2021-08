Mastercard faser ut magnetstripen

Den teknologiske løsningen ble utviklet allerede på 60-tallet, men har siden blitt så godt som erstattet av mikrobrikken.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå melder Mastercard i en pressemelding at de planlegger å fase ut bruken av magnetstripen.

Betalingskortets sorte stripe vil begynne å forsvinne fra Mastercard-kort i 2024, og det starter i regioner som Europa, skriver selskapet.

Bankene i USA vil ikke lenger utstede kort med magnetstripe fra 2027. Til slutt vil ingen nye Mastercard-kort ha magnetstripe fra og med 2029.

Les også Norge dropper kontanter: – En velsignelse

– Det er på tide å omfavne de beste mulighetene, som sikrer at forbrukerne kan betale enkelt, raskt og med trygghet. Det beste for forbrukerne er det som er best for alle i økosystemet, sier president Ajay Bhalla for Mastercards Cyber & Intelligence Business i meldingen.

Mastercard har registrert én milliard flere kontaktløse transaksjoner i første kvartal 2021 sammenlignet med samme periode i fjor, skriver de videre. I andre kvartal var 45 prosent av alle fysiske betalinger kontaktløse globalt.

Les også Brikkemangel kan føre til mangel på bankkort

I den samme meldingen opplyses det at magnetstripen opprinnelig ble utviklet av IBM tidlig på 60-tallet.

IBM har selv hevdet at løsningen ble oppfunnet av ingeniøren Forrest Parry, som skal ha fundert på hvordan man kunne feste magnetisk tape med data på et plastkort, til bruk av ansatte i CIA. Da han nevnte problemstillingen for ektefellen, skal hun ha foreslått å bruke strykejern, ifølge historien.