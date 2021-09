Britiske medier: Johnson vurderer å hente inn militæret for å fylle bensinpumpene

Mandag skal statsminister Boris Johnson i krisemøte om transportmangelen i landet, ifølge britiske medier. En av løsningene kan bli å få militæret til å kjøre drivstoff ut til bensinstasjonene.

Mangel på transport tømmer Storbritannias bensinstasjoner – her fra Hilltop Garage i Leicestershire. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Brexit og viruspandemien har ført til mangel på en rekke varer i Storbritannia. Det gjør at hundrevis av briter panikkfyller drivstofftanken, i frykt for at landets bensinstasjoner skal gå tomme.

Men det er ikke mangel på drivstoff som er problemet – det mangler nemlig sjåfører for å frakte bensin ut til stasjonene.

Nå vurderer statsminister Boris Johnson å bruke militæret til å kjøre drivstoff til pumpene, skriver flere britiske medier. Dette skal være en del av kriseplanen «Operation Escalin», som skal sikre drivstoff i krisetider.

Johnson og en rekke andre ministere skal møtes for å diskutere planen mandag, ifølge Financial Times.

Tomme stasjoner

Storbritannia har rundt 8.000 bensinstasjoner, skriver avisen. Flesteparten av disse drives av uavhengige franchiser.

Fra før har oljeselskapet BP varslet at en tredel av stasjonene deres har gått tomme for de to viktigste drivstoffklassene.

I tillegg har bransjeorganisasjonen Petrol Retailers Association varslet at mellom 50 og 90 prosent av medlemmene deres har gått tomme, skriver The Guardian.

Setter konkurranseloven til side

Fra før har britiske medier meldt at drivstoffsektoren har satt konkurranseloven til side, slik at aktørene kan samarbeide for å fylle opp tørre bensinpumper i landet.

Denne helgen gikk transportminister Grant Shapps ut for å forsikre om at det er «mer enn nok» drivstoff i raffineriene, og sa at britene blir nødt til å være «fornuftige».

– Det viktigste er at folk faktisk fortsetter som de pleier og fyller bilene sine når de normalt gjør det, så har du ikke køer, og du vil heller ikke ha mangler ved pumpen, sa han til Sky News.