Svensk sjeføkonom håper regjeringen åpner grensen

Den svenske sjeføkonomen Robert Bergqvist krysser fingrene for at den norske regjeringen åpner opp til regionen som huser populære grensehandelssteder. – Den økonomiske situasjonen i varehandelen er kritisk, sier han.

Sjeføkonom Robert Bergqvist i SEB ønsker at norske myndigheter fortsetter å åpne grensene til Sverige. Vis mer Jessica Gow / TT og Geir Olsen / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 24. juli 2020 11:55 , Publisert: 24. juli 2020 11:24

På en pressekonferanse klokken 14 fredag skal regjeringen legge frem sine nye reiseråd.

I forkant av pressekonferansen er det knyttet spenning til om regjeringen vil åpne opp for reiser til det svenske länet (tilsvarende et norsk fylke) Värmland, hvor blant annet grensehandelsstedene Charlottenberg og Töcksfors ligger.

Länet har i uke 28 og 29 hatt kun 10,27 nye smittede per 100.000 innbyggere, et godt stykke under FHIs smittekrav på 20.

– Jeg håper på at den norske regjeringen åpner opp til Värmland i dag. Den økonomiske situasjonen i varehandelen og arbeidsledigheten i regionen er kritisk som følge av grensestengingen, sier sjeføkonom Robert Bergqvist i SEB.

– Fri bevegelse av varer, tjenester og mennesker er veldig viktig for den økonomiske innhentingen etter coronaviruset, sier han.

– Åpne nå som smittetallene tilsier det

Norske myndigheter har allerede åpnet for reise uten karantene til og fra regionene Kronoberg og Skåne i sør-Sverige. Regionene ser imidlertid minimalt med harryhandel.

– På nasjonalt nivå for Sverige er det ikke avgjørende med grensehandelen, men det er uansett viktig for den svenske økonomien med detaljhandel og privat konsum. Vi ser at grenseområdene sliter, sier han.

Les også Ferske tall: Eksplosjon i ølsalget

Blør handelskroner til Sverige

10 prosent av norske dagligvarekroner havner i svenske butikker. Det kan gjøre argumentet for å åpne grensene svakere, tror Bergqvist.

– Grensehandelen har økt kraftig de siste årene. Derfor forstår jeg at det fra et norsk perspektiv er en økonomisk interesse om å holde de pengene innenlands, men det er ikke langsiktig holdbart å stenge grensene kun av økonomiske hensyn, sier han.

Han presiserer at han har full respekt og forståelse for den norske smittevernstrategien.

– Men når den norske regjeringen har valgt å ha objektive kriterier for når de skal åpne grensene, så håper jeg de åpner grensen nå som smittetallene er under nivået de har satt for åpning, sier Bergqvist.

Les også Opplevde rekordår før corona: Økte salget i Norge da grensene stengte

Harryhandelen legges innenlands

I Norge har en rekke bedrifter fått en betydelig oppsving som følge av de stengte grensene.

Dagligvarebransjen kunne rapportere om en verdivekst på mer enn 20 prosent i «coronamånedene» april, mai og juni, hvor den sterkeste veksten kom i grensenære områder i Østfold.

Les også Ny rapport: Norsk dagligvarebransje taper 9 milliarder kroner på grensehandelen

Ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viste at ølsalget i juni var hele 40 prosent høyere enn samme måned i fjor, mens snusgiganten Swedish Match nylig notere seg «eksepsjonelt sterke» salgstall i Norge i årets andre kvartal.

Den samme statistikken går igjen hos Vinmonopolet, som fikk en salgsøkning i første halvår på 32 prosent, mot samme periode i fjor. I grensekommunen Kongsvinger hadde polet en salgsvekst på hele 161 prosent.

Les også Rapport: Viruskrisen gir kraftig vekst for norsk dagligvare

Les også Svenskene fikk konkursrush selv om de ikke stengte landet

Les også Gigantsprik i synet på coronashopping: – Illustrerer hvor sinnssyk situasjon er