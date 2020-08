Trump-selskaper tjener på presidentens reiser

En oversikt av Washington Post viser at USAs president Donald Trump har besøkt «egne» hoteller og virksomheter 270 ganger siden han ble president. Trump-selskaper har hittil fakturert USAs skattebetalere for over 8 millioner kroner.

Selv om Trump har sagt fra seg eierskapet i selskapene og eiendommene han eide før sin tid som president, har han ikke stoppet å besøke dem. Vis mer LEAH MILLIS / Reuters

Publisert: Oppdatert: 27. august 2020 22:34 , Publisert: 27. august 2020 22:08

Da Donald Trump ble USAs president i 2016 overtok sønnene Donald Jr. og Eric kontrollen i Trump Organization, med hensikt om å hindre interessekonflikter.

Siden den gang har Trump likevel besøkt eiendommer han tidligere eide flittig.

Blant annet Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida har vært en gjenganger på presidentens kalender, i tillegg til en rekke Trump-golfbaner i USA og Europa.

En oversikt fra Washington Post viser at presidenten har besøkt eiendommer han tidligere eide 270 ganger i løpet av presidentperioden.

8 millioner i inntekter

Siden Trump inntok Det hvite hus har Trumps selskaper mottatt over 900.000 dollar fra amerikanske skattebetalere, tilsvarende åtte millioner kroner, ifølge avisen.

Minst 570.000 dollar, om lag 5,1 millioner kroner, av disse skal være i forbindelse med presidentens reiser.

Trump har besøkt feriestedet Mar-a-Lago i Florida en rekke ganger siden han overtok presidentembedet. Vis mer Lynne Sladky / AP

34 millioner fra partiet

De største beløpene kommer imidlertid fra partiarrangementer for det republikanske partiet, som Trump representerer.

Trump skal ha holdt 37 arrangementer ved sine egne eiendommer, som ifølge Washington Post har kostet partiet 3,8 millioner dollar, vel 34 millioner kroner.

– Gått enormt langt

Presidentens sønn Eric Trump sier til avisen at The Trump Organization har overholdt løftene som ble gitt før Trump tiltrådte.

– I løpet av de siste tre og et halvt årene har vi gått enormt langt for å unngå at det så mye som skal fremstå at det finnes interessekonflikter, sier presidentens sønn Eric Trump til avisen.

– Det har vi ikke gjort på grunn av noen juridiske krav, men på grunn av respekten vi har overfor presidentskapets kontor, sier Eric Trump, uten å ville gå inn på Trump-selskapenes inntekter fra statskassen.

