USAs gjeldsavtale må gjennom Kongressen: – Langt fra sikkert

USA-ekspert tror det kan bli utfordrende for Biden og McCarthy å få gjeldsavtalen gjennom Kongressen.

Eirik Løkke, rådgiver og USA-ekspert i Civita.

I natt norsk tid kom president Joe Biden og opposisjonsleder Kevin McCarthy til enighet om hovedlinjene i en avtale for å øke USAs gjeldstak.

– Avtalen er litt som forventet. Dette er gi og ta, sier Eirik Løkke, rådgiver og USA-ekspert i Civita, til E24.

Republikanerne har fått gjennom noen kostnadskutt, mens Joe Biden har fått beholde de viktigste velferdsordningene. Alle detaljene knyttet til avtalen er ikke kjent, men langt fra alle vil være fornøyde, forklarer Løkke.

Han tror det kan bli utfordrende for Biden og McCarthy å overbevise sine partifeller i Kongressen om å godkjenne avtalen.

Dette vet vi om avtalen så langt Biden og McCarthy har forseglet en avtale som vil heve gjeldstaket i to år, til etter neste valg. På den måten slipper partene å ta opp problemet igjen i inneværende periode. Republikanerne hadde opprinnelig foreslått ett års økning.

Noen mottagere av offentlig bistand vil møte nye arbeidskrav, inkludert matkuponger og midlertidig hjelp for trengende familier. Avtalen vil også utvide tilgangen til matkuponger for krigsveteraner og hjemløse.

Forsvar, trygd og Medicare bli beskyttet fra utgiftskutt. Videre vil medisinsk behandling for veteraner finansieres fullt ut. Kilde: Nytimes Vis mer

– Mye spenning

Kongressen i USA består av to kamre. Underhuset, kalt Representantenes hus, har 435 representanter. Overhuset, best kjent som Senatet, har 100 representanter.

Avtalen mellom Kevin McCarthy og Joe Biden må gjennom begge instansene. Avstemmingen skjer allerede onsdag denne uken.

– Det er mye spenning knyttet til om avtalen faktisk går gjennom i Kongressen. Det vil jeg tro den gjør, men det er langt fra sikkert, sier Løkke.

Løkke forklarer at det er tradisjonelt sett er mest spenning knyttet til avstemmingen i underhuset.

I dagene frem mot avstemmingen vil Løkke følge med på reaksjoner fra Kongressmedlemmene, for å se hvem som støtter og ikke støtter avtalen.

Han venter at flere ledende representanter vil uttale seg høylytt, mens andre vil holde kortene tett mot brystet.

Joe Biden må klare å overbevise sine partifeller i Kongressen om at avtalen ikke inneholder for mange konstandskutt.

Flere har allerede uttrykt misnøye

Både republikanere og demokrater har allerede uttrykt misnøye med forhandlingene om gjeldstaket, forklarer Løkke.

Republikanerne ville i utgangspunktet ha flere kostnadskutt en det Kevin McCarthy har fått gjennom. I tillegg ønsket republikanere at kostnadskuttene skulle vare i ti år fremover. I avtalen skal kuttene kun gjelde for de neste to årene.

McCarthy er presset i sitt eget parti, og det er usikkert hvor mange republikanere som vil stemme for avtalen.

På demokratenes side har flere vært misfornøyde med at Biden gikk til forhandlinger med McCarthy. De mente at gjeldstaket skulle heves uten å måtte inngå et kompromiss med republikanerne.

– Misnøyen har preget forhandlingene. Begge har vært klar over situasjonen i sitt parti – i et stadig mer polarisert USA. Derfor har begge vært opptatt av å få en avtale som de kan selge til sine velgere, sier Eirik Løkke.

– Hva skjer om avtalen ikke går gjennom Kongressen?

– Da vil alarmene virkelig gå, ikke minst på Wall Street. Da må forhandlingene starte på nytt, og fristen 5. juni vil nærme seg raskt.

5. juni er datoen USA går tom for penger, med mindre gjeldstaket heves, ifølge finansminister Janet Yellen.