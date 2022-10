Microsoft slår forventningen og omsetter for 50,1 milliarder dollar i kvartalet

Teknologiganten Microsoft leverte bedre enn forventet for både omsetningen og resultatet, likevel faller aksjen i etterhandelen.

Microsoft-sjefen Satya Nadella, her av bildet i 2019 på en konferanse i New York.

Slik endte nøkkeltallene til Microsoft i kvartalet:

Omsetning var 50,1 milliarder dollar, opp fra 45,3 milliarder dollar i samme periode året før

Driftsresultat endte å 21,5 milliarder dollar, opp fra 20,2 milliarder dollar i samme kvartal året i forveien

Resultat etter skatt landet på 17,6 milliarder dollar, mot 20,5 milliarder for et år siden

Det fremgår av kvartalsrapporten som ble lagt frem etter stengetid på Wall Street tirsdag kveld.

Omsetningen steg med 11 prosent, mens resultatet etter skatt gikk ned 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

På forhånd var det forventet en omsetning på 49,56 milliarder dollar, eller 523,1 milliarder kroner. Resultatet etter skatt var estimert til å ende på 17,24 milliarder dollar, mens driftsresultatet var ventet å bli 21,29 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Aksjen faller

Aksjen falt mer enn en prosent rett etter tallslippet i etterhandelen, og har klokken 22.45 falt videre til 2,06 prosent.

Aksjen faller til tross for at de slo forventningene, samtidig viser flere medier, blant annet CNBC, at selskapet bommet på omsetningen på såkalte «intelligens» skytjenestesegmentet, ifølge estimater hentet inn fra StreetAccount. Av estimater hentet inn fra Bloomberg slår de forventningene fra analytikerne.

Microsoft har avvikende regnskapsår som betyr at perioden fra 1. juli til 30. september regnes som selskapets første kvartal i 2023. For selskaper som ikke har avvikende regnskaps år ville denne perioden blitt omtalt som tredje kvartal.

Svekkes av sterk dollar

Før fremleggelsen av kvartalsrapporten, forventes det at omsetningsveksten skal ende på 9,4 prosent, som vil være den laveste veksten siden regnskapsåret 2017. Det skyldes på svekket verdensøkonomi og en sterk dollarkurs som skader salget av datamaskiner, skriver Bloomberg.

Dollaren har styrket seg sterk det siste året og har siden årsskiftet har steget over 19 prosent mot euroen, som veier tung på salg utenfor USA, siden mer enn 50 prosent av omsetningen utenfor USAs landegrenser, ifølge Reuters.

De såkalte «intelligente» skytjenester omsetter for 20,33 milliarder dollar, mens salget av datamaskiner landet på 13,33 milliarder dollar i kvartalet.

På forhånd var det ventet omsetning for «intelligente» skytjenester på 20,28 milliarder, og ventet 13,1 milliarder dollar fra salg av datamaskiner, ifølge estimater hentet inn fra Bloomberg.

Inne på investorsiden finner vi Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet. De sitter på 0,97 prosent av aksjene i selskapet. I skrivende stund er aksjeposten verdt om lag 18 milliarder dollar, tilsvarende 190 milliarder kroner.