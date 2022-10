Secret Service betalte opptil 12.500 kroner per natt på Trump-hoteller

Trumps statlige livvakttjeneste har bodd på Trumps hoteller for totalt 1,4 millioner dollar for å ivareta hans sikkerhet. Prisene har ligget langt over statens satser for reisende ansatte.

Trumps livvakter har betalt skyhøye priser for å bo på Trumps hoteller i arbeidstiden

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den statlige sikkerhetstjenesten Secret Service måtte ut med opp til 1.185 dollar per natt (tilsvarende 12.500 kroner) da de bodde på Trumps hoteller for å ivareta han og hans families sikkerhet.

Det er mer enn fem ganger så mye som føderale myndigheter normalt betaler statlige ansatte for hotellovernattinger, ifølge Bloomberg.

Informasjonen kommer frem i en pressemelding fra representantenes hus sin tilsynskomité mandag.

Totalt har Secret Service brukt 1,4 millioner dollar på Trump-hotellene i USA. Men komiteen understreker at disse tallene trolig ikke er komplette.

I tillegg mangler kostnader ved Trumps eiendommer i andre land etter september 2021, fordi komitéen ikke har fått tilgang på disse tallene. Tall for ett opphold under Mar-a-Lago i 2019 mangler også, skriver Bloomberg.

Representanter fra Trump Organization har ikke kommentert saken.

Trumps resort i Mar-a-Lago er et av stedene Secret service har betalt skyhøye priser for å bo. Man betalte priser over statens satser fordi det ikke var mulige alternativer under statens satser, skrev de.

Ifølge Secret Service valgte man å bo på Trumps hoteller, tross for høye priser, fordi det ikke fantes alternativer under maksimumsprisen, skriver New York Times.

De normale satsene kan overskrides når det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge amerikansk lov.

Demokraten Carolyn B. Maloney sier til New York Times at dette viser at Trump utnyttet skattebetalerne ved å i praksis kreve at livvakttjenesten bodde på hans eiendommer, og deretter ta betalt over statens satser.

– Dette reiser bekymringer om at Trump Organization profiterte på presidentskapet, sier hun.

Videre sier hun at komiteen vil fortsette å undersøke hvordan Trump Organization finansielt profiterte på presidentskapet, særlig med tanke på relasjoner til andre stater.

– Dette er bare toppen av isberget, sier hun.