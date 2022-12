Alle British Airways-fly satt på bakken grunnet tekniske problemer

British Airways har problemer med reiseplansystemet, noe som fører til at alle selskapets fly for tiden står på bakken.

Tekniske problemer med reiseplanene gjør at British Airways' fly ikke kan ta av tirsdag.

NTB

Reiseplanen er en oversikt over en planlagt flyging og leveres til flytrafikktjenestene før avgang.

På Twitter opplyser British Airways at de har tekniske problemer med et system fra en ekstern leverandør og at de jobber for å rette opp feilen så raskt som mulig.

Inntil videre står selskapets fly på bakken over hele verden.