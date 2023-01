Saxo Banks elleville spådommer for 2023

Verden vil gå inn i krigsøkonomi-modus i 2023, spår Saxo Bank i sine elleville spådommer. Storbritannia stemmer over EU-medlemskap, gullprisen skyter fart og et land kan forby kjøtt, dersom spådommene slår inn.

LONDON: Klokken 01 natt til søndag, norsk tid, gikk Storbritannia ut av det det politisk urolige 2022. Men skal man tro Saxo Banks spådommer blir det ikke roligere neste år.

Ved utgangen av hvert år kommer den danske storbanken Saxo Bank med ti «Outrageous Predictions», eller elleville spådommer, for det nye året.

«I 2023 vil verdensøkonomien gjøre et skifte til krigsøkonomi-modus, hvor selvstendighet og egne økonomiske gevinster vil trumfe globalisering», skriver Saxo Bank innledningen til årets rapport.

Selv om Saxo Bank understreker at spådommene ikke er ment som en faktisk forventing om at tingene vil skje, har flere av de tidligere spådommene endt opp med å bli virkelighet i større eller mindre grad.

Her er fem av storbankens spådommer for det nye året, enkelte mer realistiske enn hva andre virker å være:

Storbritannia avholder UnBrexit-avstemning

Siden brexit-avstemningen i 2016 har den politiske situasjonen i Storbritannia med jevne mellomrom vært av det kaotiske slaget. 2022 ble ikke noe unntak med hele to statsministerskifter. Det mest dramatiske kom da Liz Truss gikk av som den kortest sittende statsministeren i historien, etter bare 44 dager.

I ukene før måtte Truss trekke tilbake en omfattende skattepakke og store låneopptak som en del av et omstridt «minibudsjett». Årsaken var at budsjettet hadde skapt kaos i britisk økonomi og finansmarkedet.

Redningsmannen ble Rishi Sunak som overtok makten dager etter at Truss varslet sin avgang. Sammen med finansminister Jeremy Hunt har han varslet kraftige skatteøkninger og offentlige kutt for å få orden på økonomien. Landet har gjennom julen også vært rammet av en lang rekke streiker.

Men problemene er langt fra over, skal man tro Saxo Banks elleville spådom. De varslede innstrammingene fører til demonstrasjoner som krever at Sunak utskriver nyvalg i mangel på støtte hos folket.

– En Labour-regjering overtar makten i tredje kvartal, og lover en UnBrexit-avstemning 1. november 2023, skriver Saxo Bank.

– Rejoin (Å bli med igjen, red.anm.) vinner avstemningen.

Saxo Banks elleville spådommer Den danske storbanken Saxo Bank presenterer i desember hvert år ti «Outrageous Predictions», eller elleville spådommer, for det kommende året. Saxo Bank understreker at dette ikke er bankens offisielle syn på politikk eller marked. Selv om spådommene gjerne ser helt usannsynlige ut i forbindelse med fremleggelsen av dem hvert år, har de alltid et snev av realisme. Flere av spådommene har også gått inn gjennom årenes gang. E24 har de siste årene gjort det til en tradisjon å starte året med saken om de elleville spådommene. Vis mer

Les på E24+ Børskommentar: 2023s store børshåp?

Gullprisen til himmels

Samtidig som markedet og sentralbankene tar innover seg at ideen om at inflasjonen er forbigående er feil og at prisene vil være høye over en lengre periode, sendes gullprisen til værs, skriver Saxo Bank.

Banken spår at spotprisen på gull vil stige til 3.000 dollar per unse, opp fra dagens 1.800 dollar per unse. Én unse er 31,13 gram.

I 2022 ble det ikke noe «rally» i gullprisen til tross for høyeste inflasjon på 40 år - som Saxo Bank mener er fordi markedet feilaktig veddet på at den kraftige prisveksten ville være forbigående.

Gull og sølv blir sett på som trygge havner investorer flykter til i tider der det er uro i markedene.

Les på E24+ Dette er årets dyreste boliger

Nytt Manhattan-prosjekt

Under andre verdenskrig gjennomførte USA i samarbeid med Canada og Storbritannia et omfattende prosjekt som førte til utviklingen av atombomben. Dette prosjektet ble kalt Manhattan-prosjektet, blant annet på grunn av prosjektets tilknytning til bydelen Manhattan i New York, har New York Times tidligere skrevet.

I løpet av det kommende året vil eiere i store teknologiselskaper og andre teknofile milliardærer bli utålmodig av tempoet i utviklingen av ny energiinfrastruktur, som kan gi muligheten til å forfølge «deres drømmer» og adressere det nødvendige energiskifte, ifølge Saxo Bank.

– Ved å gå sammen starter de et konsortium med navnet Third Stone, med mål om å hente inn mer enn 1000 milliarder dollar for å investere i energiløsninger, skriver banken.

Skulle en slik gruppering bli virkelighet, og dermed spådommen gå inn, vil det være det største forskings- og utviklingsprosjektet siden det originale Manhattan-prosjektet.

Et land forbyr kjøtt

I løpet av året velger et land å markere at det satser mest på drastiske klimatiltak gjennom å innføre en stadig økende avgift på kjøtt, ifølge Saxo Bank.

Avgiften vil, ifølge spådommen, innføres i 2025. Fra 2030 vil landet forby alle former for innenlandsk kjøttproduksjon, dersom Saxo Banks spådom får rett.

Den danske storbanken velger ikke å konkretisere hvilket land de mener dette kan bli.

Konsekvensene av forbudet er at aksjeselskaper som normalt har tjent penger på kjøttproduksjon får det tøft, frem til de investerer i bærekraftig og også laboratoriumsutviklet mat, mener Saxo Bank.

Macron gir seg

Frankrikes president Emmanuel Macron ble gjenvalgt som president i 2022. Men allerede en måned etterpå fikk han seg et slag for baugen da hans allianse tapte majoriteten i parlamentet. Macron er dermed nødt til å inngå kompromisser for å få gjennom sin politikk, noe som ikke alltid er like lett.

Den sterke opposisjonen har allerede ført til at Macrons regjering valgte å tvinge gjennom budsjettet for 2023, gjennom den såkalte artikkel 49.3 i den franske grunnloven. Denne gjør det mulig for en fransk regjering å forbigå nasjonalforsamlingen for å få noe innført.

I artikkel 49.3 er det en åpning for at nasjonalforsamlingen kan bryte inn, men det må skje gjennom en mistillitsvotering innen 24 timer etter at artikkelen er tatt i bruk. I så fall vil regjeringen falle og den innførte loven bli skrotet.

– Likevel kan det å omgå lovgivere ikke være en måte å styuret et demokrati på. I hvert fall ikke i det lange løp, skriver Saxo Bank.

Macron vil ifølge spådommen i første omgang vurdere å utlyse nyvalg, i håp om en bedre sammensetning av nasjonalforsamlingen. Men meningsmålingene viser at dette ikke er en god idé, skriver Saxo Bank.

– Han forstår derfor at han vil bli en «lame duck» «lame duck»En beskrivelse på en politisk leder som ikke får gjennom politikken sin. I USA beskriver uttrykket perioden fra en sittende president taper et valg, til den neste inntar Det hvite hus. de neste fire årene, skriver Saxo Bank.

På bakgrunn av dette velger han å overraskende trekke seg tidlig i 2023, og vie seg til hans «langvarige drøm» om å opprette en start-up, skriver banken.