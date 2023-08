Ny bunnrekord for svenskekronen

Svekkelsen av den svenske kronen fortsetter og nådde mandag morgen en ny bunnrekord mot euroen.

Det er ventet at svenskekronen vil svekkes ytterligere den nærmeste tiden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Kronen fortsetter i den retningen som de globale faktorene driver den i, sa valutastrateg Karl Steiner i SEB til Dagens Industri før helgen.

Han viste til stigende renter og svekket global risikoappetitt.

Les på E24+ Ukens Investtech: To kjøp og én selg etter kvartalstall

Mandag morgen koster én euro rundt 11,95 svenske kroner. For ett år siden lå den på rundt 10,6 svenske kroner.

Da kursen på et tidspunkt samme morgen var på 11,9536 kroner, var det den høyeste prisen på en euro noensinne, ifølge Dagens Industri.

Les også Rekordsvak svensk krone

I tillegg fastslo Steiner at det fortsatt er ferietider i Europa, og at det derfor er mindre likviditet i valutahandelen. Den nærmeste tiden kan den svenske kronen komme til å svekke seg videre, tror Steiner.

– Vi tror at vekslingskursen for euro/kronen vil fortsette oppover i august, september, og at det først da vil nå en topp.

Den siste uken har også den norske kronen svekket seg. Én euro koster i skrivende stund rundt 11,56 kroner.