Russiske rubler halvert siden toppen i fjor: – Ingen vil ha rubler

Krig og sanksjoner ser ut til å ramme den russiske økonomien hardere. Nå faller rubelen til det svakeste på 16 måneder.

RUBELKRASJ: Sentralbanksjef Elvira Nabiullina satt nylig opp renten og innførte pause i kjøp av utenlandsk valuta, men det hindrer ikke at rubelen er halvert siden toppen i juni i fjor.

Russlands krig mot Ukraina og tilhørende utenlandske straffesanksjoner ser nå ut til å ramme den russiske rubelen hardere.

Mandag svekket valutaen seg til over 100 rubler for en dollar for første gang siden mars i fjor. Så langt i år har rubelen falt over 25 prosent mot dollar, og fra toppen i juni i fjor er verdien omtrent halvert.

Utviklingen skjer til tross for grep fra den russiske sentralbanken i forrige uke, da det ble annonsert stans i kjøp av utenlandsk valuta resten av året, ifølge Bloomberg.

Russland overrasket også markedene ved å heve renten med et helt prosentpoeng til 8,5 prosent i juli. Det er likevel betydelig ned fra februar i fjor, da renten ble hevet til 20 prosent.

Sentralbanken venter at inflasjonen ender på 5–6,5 prosent i år, men har et inflasjonsmål på 4 prosent, dobbelt så høyt som i Europa og USA.

– Ingen vil ha rubler

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina har gjentatte ganger forklart rubelsvekkelsen med forverringen i utenrikshandelen, og har utelukket intervensjon for å støtte valutakursen.

Rubelen styrket seg markant etter krigsutbruddet i fjor, støttet av høyere olje- og gasspriser og streng kapitalkontroll.

KRIGSFALL: Rubelen har falt over 25 prosent mot dollar i år, etter en markant styrking i fjor.

Olje og gass utgjør Russlands største eksportinntekter, men i årets første syv måneder har disse inntektene falt med over 40 prosent sammenlignet med 2022, ifølge Financial Times (FT). Årsaken er nye sanksjoner og innføring av pristak.

I juli har inntektene derimot tatt seg opp igjen, og oversteg 800 milliarder rubler for første gang siden disse tiltakene trådte i kraft, noe som kan hjelpe rubelen etter hvert, skriver FT.

Mens den innenlandske økonomien har fått drahjelp av offentlige pengebruk på militæret og sosial krigsstøtte, har det også økt budsjettunderskuddet og svekket rubelen.

– Det kommer veldig lite valuta inn i landet, så det har dannet seg en valutasult, sier Vladimir Milov, tidligere viseenergiminister, fra sin eksiltilværelse, til FT.

– Importen har nå kommet seg tilbake til førkrigsnivå, men nå importerer vi alle forbruksvarer og produserte varer fra Kina, Tyrkia, Sentral-Asia og Emiratene, og ikke fra Vesten. Man må fortsatt betale for det i en eller annen valuta, men ingen vil ha rubler, tilføyer han.

Tvilte på styrke

Fjorårets raske gjeninnhentingen for rubelen ble sett på som en stor seier for president Vladimir Putin, da svært mange russere følger nøye med på valutasvingningene.

Flere tvilte imidlertid på rubelens reelle styrke, som skjedde i den tynneste rubelhandelen på mer enn et tiår.

Landet har blant annet fryst verdier som er eid av utenlandske investorer og beordret russiske selskaper til å veksle utenlandske valuta til rubler, ifølge Bloomberg.

USAs finansminister, Janet Yellen, advarte også mot å tolke rubelstyrking som et tegn på at sanksjonene ikke virket, fordi tiltakene for å hindre kapital ut av landet var så omfattende at markedet er helt forvrengt, skrev Reuters i fjor.

KUNSTIG STERK: Mange tvilte på rubelstyrken i kjølvannet av krigsutbruddet i fjor, og viste til massive støttetiltak.

Har kollapset før

Stadig flere internasjonale sanksjoner, kombinert med globale virksomheters flukt fra landet, militære tilbakeslag og økende internasjonal motstand mot grusomhetene som begås, ser nå ut til å ramme landet hardere.

Etter Sovjet-tiden har kursen mot dollar vært en av de viktige økonomiske indikatorene for russerne. Rubelen har kollapset flere ganger, både tidlig på 90-tallet og da landet misligholdt internasjonal gjeld i 1998.

I løpet av finanskrisen brukte russiske myndigheter milliarder av dollar for å begrense rubel-svekkelsen og hindre banksammenbrudd, ifølge Bloomberg.

I 2014, etter annekteringen av Krim og med fallende oljepriser, bestemte sentralbanksjef Elvira Nabiullina å la rubelen flyte fritt.