Nå slipper Ever Given ut av Suezkanalen

Ever Given skaper nye bølger i Egypt. Det gigantiske containerskipet er på vei gjennom den siste delen av Suezkanalen etter hundre dagers arrest der.

FRIGJORT: Ever Given er en av verdens største containerskip, og ble kjent for å hindre skipstrafikk gjennom en av klodens viktigste handelsruter. Vis mer byoutline Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 11.30 er skipet i gang med ferden nordover mot Port Said og den egyptiske middelhavskysten, ifølge Marinetraffic.

Reuters melder samtidig om avgangen til Ever Given onsdag formiddag.

Ifølge nyhetsbyrået eskorteres Ever Given av to tauebåter og ledes av to erfarne piloter (loser).

Shippingkaos og milliardkrangel

Et av verdens største containerskip satt fast og blokkerte Suezkanalen i seks dager i slutten av mars før det lyktes å dra det av grunn. Det førte til store forsinkelser i den internasjonale handelen med dertil økonomiske konsekvenser.

Eierne av det Panama-registrerte skipet har siden kranglet med Egypt om hvor stor kompensasjon sistnevnte skal ha. Det enorme containerskipet har derfor ligget ankret opp i en bukt i Suezkanalen siden det ble trukket av grunn 29. mars.

Les også Vil utvide Suezkanalen

Egypt har nektet skipet å dra videre på grunn av uenigheten om kompensasjonen, som myndighetene først mente burde være over 900 millioner dollar, tilsvarende 7,8 milliarder kroner.

Kravet ble senere senket til 550 millioner dollar, eller 4,7 milliarder kroner.

Forlik og feiring

Søndag kom nyheten om at de japanske eierne av skipet er blitt enige med kanalmyndigheten SCA om et forlik på et foreløpig ukjent beløp.

Dermed får Ever Given seile videre onsdag, 100 dager etter at det ble dratt av grunnen.

Onsdag arrangeres det en seremoni for å markere avgangen til skipet, som er lastet med rundt 18.300 containere, skriver Reuters.

forrige















fullskjerm neste 1 av 7 byoutline Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Les også Rederi gir Egypt skylden for blokkeringen av Suezkanalen