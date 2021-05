«Ever Given» fortsatt ikke ut av Suezkanalen – venter på avgjørelse i milliardkonflikt

Skipet som sperret kanalen holdes igjen i Egypt til landet får kompensasjon. Men eieren nekter å betale det myndighetene ber om: 916 millioner dollar. Nå blir det omkamp om erstatningen i egyptisk rettsvesen.

FAST: Etter at det ble løsnet fra grunnen i mars har containerskipet Ever Given blitt holdt i Store Bittersjø, en bredere del av Suezkanalen, til konflikten er løst. Vis mer byoutline Maxar Technologies / AP

Tirsdag starter ankesaken om Ever Given, som fortsatt er i Suezkanalen.

I april fikk Egypt medhold i en lokal domstol om sitt erstatningskrav, men avgjørelsen er anket av forsikringsselskapet UK Club på grunn av manglende bevis som underbygger milliardbeløpet de ber om.

I slutten av mars ble containerskipet verdenskjent etter at det gikk på grunn og blokkerte kanalen i seks dager.

Etter en omfattende operasjon kom skipet seg omsider løs, før det ble beslaglagt av Suez Canal Authority (SCA) skipet. Så har egyptiske myndigheter krevd 916 millioner dollar i kompensasjon – over 7,6 milliarder kroner.

– Kompensasjonen dekker kostnadene ved å få skipet løst og vedlikehold i etterkant, sa Osama Rabie, sjef for SCA i midten av april.

Men ifølge Business Insider vil eieren få begrenset erstatningskravet til 115 millioner dollar – altså under 960 millioner kroner.

Begrensningsfond

Avisen skriver at advokatfirmaet HFW har gjort dette klart på vegne av eieren av skipet. Ever Given drives av rederiet Evergreen fra Taiwan, men er eid av japanske Shoei Kisen, et datterselskap av Imabari Shipbuilding.

HFW har opprettet et såkalt begrensningsfond, som Business Insider skriver er en del av sjøretten styrt av internasjonal lov om ansvarsbegrensning for maritime krav.

Begrensningsfondet er en pott som kreditorene kan ta fra til det er tomt. Dette gjelder ikke krav relatert til selve skipet eller de kravene som deler tap mellom skipets eier og fraktkundene.

Ifølge Business Insider sier eksperter til bransjemagasinet Lloyds List at problemet er å avgjøre hvilke deler av Egypts krav som faktisk er mulig å begrense til et slikt fond.

Den øvre grensen er satt til 115 millioner dollar, langt fra det landets myndigheter forlanger. Av de 916 millionene Egypt ber om er 300 millioner for «tap av omdømme» og ytterligere 300 millioner en bergingsbonus.

Egyptiske myndigheter hevder å ha tapt inntekter på mellom 100 og 130 millioner kroner daglig mens kanalen var blokkert. Det 200.000 tonn og 400 meter lange skipet ble omsider dratt løs etter omfattende bergingsarbeid.

Rammet verdenshandelen

Suezkanalen er korteste vei for skip som skal mellom Asia og Europa. Rundt 12 prosent av den globale handelen, og 30 prosent av verdens containertrafikk går gjennom kanalen hvert år, ifølge Reuters.

Lloyd's List har beregnet at det daglig ble holdt tilbake varer til en verdi av over 80 milliarder kroner som følge av grunnstøtingen.

Kravet fra egyptiske myndigheter inkluderer ikke erstatningskravene som kan komme fra de andre skipene som ble påvirket av trafikkorken skapt av Ever Given, ifølge USA Today.

Felleshavari

Lloyd’s List meldte i starten av april at eierne av gigantskipet «Ever Given» har erklært felleshavari, såkalt «general average», et prinsipp innen maritim lov. Eierne skal ha erklært dette 1. april, ifølge samme kilde.

Dette innebærer at alle som eier varer på skipet kan bli tvunget til å bidra til å dekke eventuelle tap som følge av forsinkelsen, selv om varene er i god behold.

Ifølge Wall Street Journal må vareeiere betale et sikkerhetsdepositum på rundt ti prosent av den totale verdien på varene som en betalingsgaranti, noe som skal være en del av vanlig praksis for felleshavari.

Dermed kan det ta alt fra uker til flere måneder før varer om bord på skipet frigjøres.

Mannskapet om bord er fortsatt på plass i Ever Given. Men noen unntak har blitt gitt for arbeidere med utgåtte kontrakter. Enkelte har også fått reise hjem på grunn av personlige årsaker.

