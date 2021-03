E24 ble lurt av Volkswagens april-spøk

Volkswagens amerikanske avdeling lurte amerikansk presse med en melding om at det skal bytte navn til Voltswagen, i en tidlig april-spøk. E24 siterte amerikanske CNBC, og gikk dermed fem på.

Den tradisjonelle logoen erstattes ikke av «Voltzwagen» i USA Vis mer byoutline RONNY HARTMANN / AFP

Tirsdag bekreftet en talsmann for selskapet at det hele dreide seg om en spøk og et pr-stunt, skriver NTB.

Volkswagen skal beholde navnet sitt og kommer ikke til å bytte navn til «Voltswagen», uttalte talsmann Mark Gillies.

Det angivelige navnebyttet var også blitt gjennomført på Volkswagens amerikanske profiler i sosiale medier. «Voltswagen of America» representerer selskapets satsing på elektriske kjøretøy, het det i en pressemelding som selskapet sendte ut.

Nyhetsbyråene AP og AFP, samt USA Today, CNBC og Washington Post var blant flere medier som gikk på limpinnen.

