Kraftig vekst for H&M: – Snart tilbake på nivået før pandemien

Ferske tall fra lavkostkjeden viser en kraftig resultatforbedring. Nå kan det se ut til at pandemien er i ferd med å slippe taket for den svenske giganten.

HENTER SEG INN: Den svenske giganten H&M øker både topp- og bunnlinje, viser den ferske halvårsrapporten. Vis mer byoutline INTS KALNINS / Reuters

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Hennes & Mauritz økte i andre kvartal nettosalget med 75 prosent i lokale valutaer fra samme periode i fjor, fremgår det av en fersk rapport.

Omregnet til svenske kroner endte salgsinntektene på 46,5 milliarder svenske kroner i årets andre kvartal, skriver selskapet.

Fjorårets andre kvartal, der salget var på 28,7 milliarder svenske kroner, var sterkt preget av coronautbruddet.

Totalt økte salget til 46,5 milliarder svenske kroner i årets andre kvartal, noe som tilsvarer et hopp på over 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For halvåret endte salgsresultatet på 86,5 milliarder svenske kroner, opp fra drøyt 83,6 milliarder sammenlignet med fjorårets første halvårsperiode.

– Til tross for at restriksjonene vedvarer har salgsinntektene økt betydelig sammenlignet med fjoråret, og vi har fått en god start på tredje kvartal, uttaler konsernsjef Helena Helmersson, og legger til:

– Vi er snart tilbake på nivået før pandemien.

Byks på bunnlinjen

Foruten et hopp i salgsinntekter kan den svenske klesgiganten også notere seg for bunnlinjevekst, med en resultatforbedring på ti milliarder i andre kvartal, «til tross for store utfordringer med covid-relaterte restriksjoner».

Totalt kan konsernet bokføre et overskudd etter andre kvartal på 2,7 milliarder svenske kroner, mens overskuddet for halvårsperioden endte på snaut 1,7 milliarder svenske kroner.

Det er kraftige forbedringer fra fjoråret, da H&M tapte flere milliarder etter å ha stengt nærmere 4.000 fysiske butikker, fremgår det av rapporten.

Videre skriver H&M at salgsutviklingen fortsatt påvirkes av coronapandemien, og at 1.300 butikker holdt stengt i starten av andre kvartal, men i takt med økt vaksinering har flere butikker blitt gjenåpnet, opplyses det.

I denne perioden har nettsalget fortsatt vært sterkt, ifølge kleskjeden, og med en økning på 32 prosent på kvartalsbasis og 47 prosent på halvårsbasis markerer netthandel 38 prosent av konsernets salgsinntekter.

Kraftig hopp i USA

Det er særlig markedet i USA som drar salgsinntektene oppover, med en økning fra 2,3 millioner til 7,1 milliarder svenske kroner.

Norge inngår i hva selskapet kaller «andre markeder», og ser er det også en betydelig salgsvekst fra 10,6 til 18,1 milliarder kroner.

Konsernet kontrollerer merkevarer som COS, Monki og Weekday i tillegg til flaggskipet H&M.

I løpet av årets første seks måneder har konsernet åpnet 50 nye fysiske butikker, noe som er 105 færre enn på samme tidspunkt i fjor.