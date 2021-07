Går hardt ut mot Telenor-salg: – Dynket i korrupsjon

Telegiganten solgte seg nylig ut av Myanmar på grunn av situasjonen i det konfliktherjede landet. Nå beskylder flere frivillige organisasjoner kjøperen for korrupsjon.

EXIT: Telenor drev kampanjer for å synliggjøre selskapet i Myanmar, men har nå solgt seg ut av det konfliktherjede landet. Vis mer byoutline Jørgen Lohne / JL

Det er libanesiske M1 Group som har kjøpt virksomheten for 105 millioner dollar, eller rundt 900 millioner kroner, hvorav 55 millioner dollar betales over fem år.

Nå kommer den frivillige organisasjonen Justice for Myanmar med sterk kritikk mot den nye eieren.

I et innlegg publisert like etter offentliggjøringen skriver organisasjonen at M1 Group «har finansiert grusomheter og har tette bånd til diktatorer», og at familien bak konsernet er «dynket i korrupsjon».

M1 Group skal ha finansielle bånd til, og har tidligere investert i Myanmar. Ifølge en FN-rapport fra 2019 er gruppen et av selskapene som militæret i Myanmar har økonomiske interesser med via selskapet Mytel. Den britiske Burmakomiteen har også plassert M1 Group på sin «dirty list» som samarbeider med militæret.

Nå har også 464 sivilrettslige organisasjoner har publisert et brev adressert til statsminister Erna Solberg på Twitter hvor salget av Myanmar-virksomheten får gjennomgå.

Trekker frem Kong Haralds besøk

– Dette salget vil styrke motet til militærjuntaen og vil sette livene våre i fare, står det i brevet.

I brevet fremheves blant annet Kong Haralds besøk til Myanmar i 2014. Under en tale på Yangon University poengterte han at «vi ser det som vårt ansvar å støtte dere», og omtalte Norge som en «genuin og ærlig venn».

Organisasjonene skriver videre at Telenor må vurdere hvilke konsekvenser salget kan få for menneskerettighetene i Myanmar, og understreker at «situasjonen til befolkningen vil bli forverret» av at selskapet nå kutter sine bånd til landet.

Bakteppet er statskuppet som ble gjennomført av militærjuntaen 1. februar i år. Siden den gang har også Oljefondet måttet svare for investeringer i selskaper med finansielle bånd til militærregimet.

Gruppen har så langt ikke kommentert beskyldningene.

UTFORDRENDE: Konsernsjef Sigve Brekke uttalte at forholdene i konfliktherjede Myanmar ledet til salget. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Vurderte alle alternativer

Da Telenor varslet at de har valgt å selge Myanmar-virksomheten understreket Telenor-sjef Sigve Brekke at det hadde vært vanskelig.

– Det er en veldig trist dag, ikke bare for Telenor nå som vi forlater landet, men det er også trist å se hva som foregår i Myanmar, sa konsernsjef til E24.

Telenor Group sier nå igjen at det «ikke har vært enkelt».

– Vi har vurdert absolutt alle alternativer for vår tilstedeværelse, skriver selskapet til E24.

Videre fremgår det at det «ikke har vært mulig å gjennomføre en vanlig salgsprosess», og at selskapet har «gjort grundige undersøkelser av alle mulige kjøpere, og har kommet frem til at dette er den beste løsningen gitt situasjonen vi står i».

Bakteppet her er en stadig mer krevende utvikling de siste månedene knyttet til sikkerheten for de ansatte med skiftende regulatoriske forhold i Myanmar. Det har også gått utover muligheten for Telenor til å «drive etter god, internasjonal forretningspraksis», fremgår det av svaret.

– Denne løsningen sikrer videre drift og sørger for at våre 730 ansatte får beholde arbeidsplassen sin og 18 millioner kunder fortsatt kan få tilgang til mobiltjenester, uttaler selskapet.

Telenor kunne i fjor notere en omsetning på over 800 millioner dollar for virksomheten i Myanmar.

«Spikeren i kista»

I forbindelse med salget av virksomheten pekte konsernsjef Brekke på følgende forhold som særlig utfordrende i Myanmar:

De ansattes sikkerhet

Regulatoriske forhold

Forretningspraksis

– Alt ble mer utfordrende, og da vi skrev ned investeringen fant vi en god balanse mellom alle de tre tingene. Siden har det blitt mer krevende, og det har ledet til salget i dag, forklarte Brekke.

Justice for Myanmar påpeker at det ikke er selve salget av virksomheten som er kritikkverdig, selv om det representerer «enda en spiker i kista for ytringsfrihet og personvern».

Den lokale avisen Frontier Myanmar setter spørsmålstegn ved salgsprisen, og poengterer at Telenor med salget dumpet en virksomhet som har generert «flere hundre millioner dollar i årlig profitt».

Dette skjer etter at avisen, i samarbeid med Danwatch, nylig avslørte at Telenor har blitt tvunget til å frigi brukerdata som adresser og anropshistorikk til militærregimet i Myanmar.