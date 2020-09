Microsoft kunngjør samarbeid med norsk satellittgigant

Microsoft går inn i et samarbeid om satellitt-tjenester med Kongsberg Satellite Services.

KSATs bakkestasjon på Svalbard er verdens største, og vil forsyne Microsoft med bilder til den nye tjenesten Azure Orbital. Vis mer byoutline Reuben Wu

Publisert: Publisert: 22. september 2020 21:15

Partnerskapet annonseres under den årlige utviklerkonferansen Microsoft Ignite tirsdag kveld.

– Vi har ingen formell kontrakt på plass, men lanserer samarbeidet mellom oss og Microsoft i dag, sier Rolf Skatteboe i Kongsberg Satellite Services (KSAT) til E24 tirsdag.

Skatteboe snakker med E24 i forkant av konferansen, hvor Microsoft og KSAT kunngjør samarbeidet som skal gjøre satellittdata raskere og enklere tilgjengelig.

Samarbeidet blir kalt for Azure Orbital, og tjenesten skal ifølge Geekwire ta opp konkurransen med Amazon Web Services’ tilsvarende Ground Station-program.

– Det Microsoft ønsker er å knytte seg nærmere til satellittverdenen for å sørge for at data og informasjon fra satellitter kommer raskt og effektivt til en sky i nærheten av deg, forteller Skatteboe.

Vanligvis er Microsoft Ignite et stort arrangement der mange tusen mennesker samles, men i år ble det digitalt – som så mye annet.

Les også Kongsberg Satellite Services jobber for SpaceX

For data som må leveres raskt

Selskapet har flere bakkestasjoner globalt, med 200 antenner fordelt på 25 områder. Dette utgjør verdens største bakkenettverk for sattelittkommunikasjon.

Azure Orbital skal gjøre det mulig for satellittoperatører å kontrollere satellittene via den skybaserte løsningen, ifølge Geekwire, som også omtaler nyheten tirsdag.

Ett brukseksempel som trekkes frem, er hvordan en aktør i oljebransjen kan overvåke oljeriggen sin via den skybaserte satellitt-tjenesten.

– Det å sørge for at satellittinfo kommer raskt til brukerne er viktig. Hvis du for eksempel skal bruke den informasjonen til å oppdage oljesøl eller bistå i kampen mot ulovlig fiske, da kan du ikke vente i timesvis, forklarer Skatteboe.

KSAT leverer eksempelvis tjenester til European Maritime Safety Agency, forklarer han videre, og da må dataene være levert innen ti minutter.

– Det handler om kommunikasjon og lagring av data som er skybasert.

– I stedet for at det blir terskler for transport er tanken at det skal kunne lastes ned rett fra satellitten, via vår bakkestasjon til skyen.

KSAT-direktør Rolf Skatteboe, her avbildet under et besøk i Chile i 2019. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Microsoft kom til KSAT

– Vi er glade for å jobbe med en sterk aktør som KSAT for å tilgjengeliggjøre observasjonsdata av jorden til våre kunder og partnere, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

– Dette er med på å legge til rette for spennende innovasjoner på tvers av forretningssegmenter, legger hun til.

KSAT har hovedkontor i Tromsø med 250 ansatte, og omsetter for cirka én milliard kroner i året, primært med kommunikasjon med satellitter. På vei rundt jorda henter satellittene inn data. Noen tar bilder av jorda, andre tar målinger, blant annet til værmeldinger.

– Vi bruker den informasjonen, som et annet forretningsområde, til forskjellige tjenester knyttet til klima- og miljøovervåking. Skipsdeteksjon, oljedeteksjon, ulovlig fiske og lignende problemstillinger, sier Skatteboe i KSAT.

Han forteller at det viktigste virksomheten driver med er å laste ned data og kommunisere med satellittene.

– Derfor kom Microsoft til oss. Vi tilbyr tilgang til vår infrastruktur for å lagre og behandle satellittdata som de kan gjøre nytte av. Derfor skal vi gå inn i et samarbeid for å utforske innovative metoder for å lagre og behandle store datamengder, forteller Skatteboe.

Selskapet har flere bakkestasjoner globalt, med 200 antenner fordelt på 25 områder. Vis mer byoutline Kongsberg Satellite Services

Satellittene kommer

I tillegg til KSAT er Luxembourg-baserte SES, det globale satellitt-selskapet Viasat, Amergint Technologies, Kratos, KubOS og US Electrodynamcs med i partnerskapet om Azure Orbital.

– Historisk sett er det skutt opp cirka 4-5.000 satellitter siden 1957, sier Skatteboe.

Av disse er det omtrent 1.500 til 2.000 som fortsatt flyr.

– Det har skjedd en veldig sterk utvikling på satellittsiden der man gjør dem enklere, mindre og flere. Så lager man gjerne heller konstellasjoner, med flere satellitter som jobber sammen.

Nå er det planlagt at 900 nye satellitter skal skytes opp i året, altså en voldsom økning fra tidligere, opplyser Skatteboe.

– Den dramatiske utviklingen på antall satellitter gjør at mengden info som samles øker dramatisk, og dermed vil bruken av den dataen øke veldig. Der kommer dette samarbeidet inn.

Det globale markedet for det som kalles jordobservasjonsdata er estimert å være opptil 2,3 milliarder dollar (fra 2019 og frem til 2028). Skatteboe sier Microsoft nå trer inn i romteknologien via samarbeidet med blant annet dem.

– Det vi synes er spesielt kult med Microsoft-initiativet er at de jo ikke er et romteknologiselskap, men det er vi. Så du kan si at når Microsoft nå trer inn i romindustrien, så gjør de ikke det alene.