Slik kan Georgia-valget påvirke markedene

Stemmeurnene i Georgia stengte klokken ett natt til onsdag, norsk tid. Resultatet kan få ringvirkninger verden over, mener ekspertene.

To omvalg til Senatet foregår tirsdag i delstaten Georgia i USA. Her fra et valglokale i Atlanta. Vis mer byoutline VIRGINIE KIPPELEN / AFP

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bølgene vil ha sitt utgangspunkt i den amerikanske delstaten Georgia i natt, hvor det tirsdag har blitt avholdt to omvalg til Senatet.

Det står henholdsvis mellom demokratene Jon Ossoff og Raphael Warnock, og republikanerne David Perdue og Kelly Loeffler.

I 05.30-tiden onsdag morgen er det nær dødt løp, med en knapp fordel til de demokratiske kandidatene, ifølge New York Times. Stemmetellingen har nå tatt en pause, og vil fortsette onsdag morgen lokal tid. Resultatet er ventet å være klart først klokken 12 lokalt tid, som er klokken 18 norsk tid.

Vinner demokratene begge de gjenværende setene i Senatet, tipper det Kongressen i deres favør – fordi visepresident Kamala Harris har makten til å avgjøre uavgjorte resultater.

Dermed kan delstatsvalget få konsekvenser for mer enn bare Georgia.

Les på E24+ Wall Streets smertefulle lærdommer fra 2020

Tror skattene vil vente

– Da har demokratene flertall i begge kamre, pluss presidenten, og kan gjennomføre den økonomiske politikken som Biden har gått til valg på, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Han presiserer at Biden fortsatt er prisgitt at alle senatorene i eget parti støtter den politikken.

– Og det han gikk til valg på var dels å bruke mer penger over budsjettene til forskjellige formål, som å bygge opp mer velferdsstat og satsingsområder på fornybar energi og infrastruktur. Men han gikk også til valg på å øke skattene for næringslivet.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

– Fra et markedsperspektiv kan man si at det nok er sånn at markedene vil være fornøyd med økt pengebruk og økte stimulanser fordi det gir økonomisk vekst. Men baksiden av medaljen er hvis det kommer skatteøkninger, som vil være negativt for selskapenes inntjening, sier Magnussen.

Han tror at skatteøkningene vil la vente på seg en stund, selv om demokratene skulle klare å sikre flertallet, fordi økonomien nå er i en fase hvor den trenger støtte.

– Det er jo nettopp vedtatt en ny støttepakke, og pandemien herjer. Det kan nok bety mer pengebruk på kort sikt, som vil være positivt fra et markedssynspunkt, sier han.

Tror på større reaksjon ved demokratisk seier

Det andre mulige utfallet er at republikanerne tar ett eller to seter, og da beholder sitt flertall i Senatet. Da vil de effektivt kunne stoppe forslag fra Representantenes hus og stemme det ned i Senatet, og Biden vil måtte inngå kompromisser for å få gjennomført økonomisk politikk innenlands.

– I så tilfelle vil det i hvert fall ikke bli snakk om skatteøkninger, som også er positivt fra et markedssynspunkt, men de vil være mye mer forsiktig med pengebruken. Det kommer til syne i den siste finanspolitiske pakken, hvor republikanerne vil bevilge mindre enn demokratene ville.

– Men jeg tror som sagt at dette med skatter ligger litt frem i tid, så jeg tror markedsreaksjonen vil være mer positiv hvis demokratene tar begge setene enn om republikanerne tar ett eller to.

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand. Vis mer byoutline CF Wesenberg

Magnussen får støtte av porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand, som også tror en demokratisk seier vil gi de største utslagene i markedene.

– Det blir nok mest bevegelse dersom demokratene tar Senatet, fordi det egentlig var priset noe ut, men som jeg nå ser har blitt jevnere igjen. Bettingselskapene, som setter odds på dette, ser jeg også har snevret inn ganske bra på slutten, så det ventes et mye tettere løp enn tidligere, sier Chen.

– Markedene har levd i den tro og forventning at republikanerne skulle ta Senatet i flere uker nå. Jeg tror derfor at vi vil få litt større markedsbevegelser dersom det skulle gå demokratenes vei, sier han.

Han tror markedene vil kunne oppleve såkalte intrasektor-rotasjoner, altså at man får vinnere og tapere blant selskaper i ulike sektorer, selv om aksjemarkedene ikke nødvendigvis faller eller øker kraftig samlet sett.

Sannsynlighetsberegning i forkant av omvalgene i Georgia. Vis mer byoutline Bloomberg

Les på E24+ Pengepolitikkens førstedame

– Jeg vil tippe at typiske infrastruktur-investeringer og selskaper som tjener på det vil kunne stige mer på at demokratene vinner. Hvis republikanerne vinner blir det mer av som det har vært, med tanke på markedsutvikling og fortsatt lave renter. Med demokratene kan rentene også bevege seg noe, og det kan få implikasjoner for finansaksjer, som igjen er knyttet opp mot rentenivået.

– Kan vi se ringvirkninger av valget i Georgia også i Norge?

– Vi ser jo at oljeprisen har steget noe de siste dagene, litt på grunn av at det er jevnere mellom de ulike partene. Og det vil jo være positivt for norsk økonomi om oljeprisen skulle stige. Så fra norsk hold er det vel kanskje marginalt bedre om demokratene skulle få flertall. Men jeg tror fortsatt markedskonsensus er at republikanerne tar det.

Nordea-strateg Erik Bruce oppsummerte søndag at også han ventet størst opptur dersom demokratene tok seieren. Men:

– Jeg tror ikke det blir noe stor nedtur hvis republikanerne vinner valget om Senatet, sa Bruce.

PS. Tirsdag kveld (norsk tid) sier valgansvarlig Brad Raffensperger i Georgia til CNN at man antagelig må vente til «i morgen en gang» (amerikansk tid) med å kunne anslå hvem som faktisk vinner omvalget.