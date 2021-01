De skal lede stormakten: Slik har de bygget formuene

Han tjente over 120 millioner kroner på taler og boksalg etter perioden som visepresident. Hun måtte stoppe egen valgkamp etter pengemangel, selv om hun ble ansett som en av de rikeste kandidatene. Nå skal de sammen lede USA gjennom de fire neste årene.

FIRE ÅR: De neste fire årene er Joe Biden president. Med seg på ferden har han førstedame Dr. Jill Biden, visepresident Kamala Harris og annenmann Doug Emhoff. Vis mer byoutline MIKE SEGAR / REUTERS / NTB

– Det er en ny dag i Amerika.

Twitter-meldingen kom fra Joe Biden minutter etter at Air Force One forlot Washington med Donald Trump om bord onsdag ettermiddag.

Klokken seks ble Biden formelt innsatt som USAs 46. president. Onsdag kveld starter arbeidet med signering av en rekke presidentordre og å få kontroll på pandemien.

Både presidenten, visepresident Kamala Harris, førstedame Dr. Jill Biden og Harris’ ektemann Doug Emhoff har hatt karrierer før de nå trer inn i Det hvite hus.

Det har bidratt godt til lommeboken, viser tidligere offentliggjorte skattemeldinger.

Rundt en time etter innsettelsesseremonien måtte Joe Biden signere en rekke formaliteter i forbindelse med maktovertagelsen. Det ble gjort i Kongressen. Vis mer byoutline JIM LO SCALZO / POOL

Skattehull

Selv om president Biden har blitt kjent for sine over 8.000 togreiser mellom Delaware og Washington da han var senator, har han de siste årene ikke manglet penger.

Tilbake i 2019 anslo Forbes at Joe og Jill Biden hadde en formue på rundt ni millioner dollar, tilsvarende 76,5 millioner kroner.

Han har særlig tjent gode penger etter perioden som visepresident for Barack Obama. De to første årene etter denne perioden tjente Biden 15,6 millioner dollar, tilsvarende 126 millioner kroner basert på datidens valutakurs.

Disse pengene kom fra blant annet foredrag, arrangementer og boken «Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose» som kom ut i 2017, ifølge Wall Street Journal.

Det har også blitt lagt merke til at han etter visepresidentperioden benyttet seg av et skattehull nevnte Obama forsøkte å tette under sin presidentperiode.

Dette skjedde ved at Joe og Jill Biden sendte inntektene fra boksalg og taler gjennom selskapet S corporation. Dermed betalte de bare skatt på resultatet, men slapp unna en tilleggsskatt på 3,8 prosent, de ville måtte betalt om pengene gikk rett inn på deres private konto.

Skattegrepet skal ha spart ekteparet for 500.000 dollar, ifølge Wall Street Journal.

Rundt 200.000 amerikanske flagg var plassert på National Mall under innsettelsen som et symbol på de hundretusenvis av menneskene som normalt ville vært til stede under seremonien. Vis mer byoutline STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mer skatt enn forgjengeren

Tilbake i september skrev New York Times at Donald Trump betalte 750 dollar i føderal skatt både i året han ble valgt som president, og i hans første år i Det hvite hus.

Det er betydelig mindre enn hva Biden har betalt de siste årene. I 2019 alene betalte han og førstedamen nærmere 300.000 dollar i skatt. Inntektene i det samme året var like under én million dollar.

I 2019 brukte Joe Biden store deler av sin tid på presidentkampanjen foran demokratenes primærvalg. Dr. Jill Biden på sin side er lærer, noe hun har til hensikt å fortsette med under ektemannens presidentperiode.

Tjente mest av kandidatene

Visepresident Kamala Harris var lenge en av favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat, men to måneder før primærvalgene i fjor stanset hun kampanjen.

Avgjørelsen ble begrunnet med at kampanjen manglet penger. Det på tross av at Harris og ektemannen Doug Emhoff var ansett å være de som tjente mest av presidentkandidatene, ifølge CNBC.

Begge de to har juridisk bakgrunn. Visepresidenten har vært statsadvokat, mens USAs annenmann har vært søksmålsadvokat for flere store amerikanske selskaper. Emhoff la advokatkarrieren på is i fjor.

USAs første kvinnelige visepresident Kamala Harris ble tatt i ed onsdag ettermiddag. Annenmann Doug Emhoff holdt bibelen for ektefellen. Vis mer byoutline SAUL LOEB / POOL / AFP POOL

2019 ble et særlig godt innbringende år for de to, blant annet hjulpet av at Harris kunne innkassere 464.500 dollar fra boksalg.

Samlet hadde de to en skattbar inntekt på over tre millioner dollar i løpet av året. Av det betalte de 1,18 millioner dollar i skatt, noe som tilsvarer rundt 39 prosent av inntektene.

Forbes anslo i 2019 at Harris og Emhoff hadde en formue på seks millioner dollar (51 millioner kroner). Litt under halvparten av dette stammer fra deres tre hjem i San Francisco, Los Angeles og Washington, som anslås å være verdt 2,5 millioner dollar.

De to familiene som nå står på toppen av amerikansk politikk trenger ikke tenke veldig mye på privatøkonomi de neste fire årene. Som presidentpar og visepresidentpar står den amerikanske stat for både bolig og ansatte som hjelper til med det meste.

