Ville kjøpe ikonisk New York-skyskraper for 2 milliarder – klarer ikke betale depositum

Den 120 år lange og rike historien til «The Flatiron Building» i New York har tatt enda en vending.

UNDER STADIG UTBEDRING: Stillaser har omringet bygningen i en årrekke, men ifølge en tidligere eier, krever bygget utbedringer verdt godt over én milliard kroner for å kunne brukes og driftes som normalt.

Bygget ble – som New Yorks første skyskraper – reist i 1902. Skyskraperen er godt kjent verden over grunnet sin spesielle strykejernsform, hvor den formes i en spiss i den fremste enden.

På det smaleste måler «The Flatiron Building» bare 190 centimeter i bredde.

Det ikoniske høyreisbygget befinner seg rett ved Madison Square Park på 23rd Street på Manhattan.

De nåværende eierne, Sorgente Group, GFP Real Estate, ABS Real Estate Partners og Nathan Silverstein, klarte aldri å bli enige om hva de skulle gjøre med innsiden av bygget. De har allerede brukt store summer på eksteriøret, men innsiden er omtrent helt bar.

Bygningen har stått tom etter at firmaet Macmillian Publishers flyttet ut i 2019. Bygget har opp igjennom vært hjem for restauranter, barer og kontorlokaler. I tillegg er det en toppleilighet i øverste etasje – som ble påbygd flere år etter at bygget ble tatt i bruk for første gang.

Tvangsauksjonert under «The Great Depression»

Den interne kranglingen mellom de nåværende eierne førte til at en dommer på Manhattan nylig besluttet at skyskraperen måtte skifte eiere. Dette via en tvangsauksjon.

Det samme skjedde også for 90 år siden, i 1933, midt i «The Great Depression» – årene hvor økonomien kollapset mellom verdenskrigene.

Ifølge Bloomberg ble skyskraperen den gang solgt for 100.000 dollar, som er like i overkant av 1 millioner kroner, etter dagens valutakurser.

Det vinnende budet denne gangen endte til slutt på snaue 2 milliarder kroner, etter en heftig budrunde. Bygget var før auksjonen verdsatt til omtrent 500 millioner kroner.

Det var den amerikanske investoren Jacob Garlicks fond, Abraham Trust, som utbød konkurrentene med sitt vinnende bud på 190 millioner dollar, eller knappe 2 milliarder kroner etter dagens kurs.

– Det har vært en livslang drøm for meg å eie dette bygget. Jeg har jobbet hver dag hittil i livet for å sette meg selv i denne posisjonen, sa Garlick til nettstedet NY1 like etter å ha vunnet auksjonen.

Nå virker imidlertid en overtagelse av den 22-etasjes høye bygningen å være et godt stykke unna, ettersom Garlick ikke har vært i stand til å betale de 10 prosentene av den totale kjøpesummen han skulle i depositum.

Dermed hersker det nå full forvirring rundt hva som skjer videre med skyskraperen.

– Ikonisk

Megler hos giganten Douglas Elliman, Tom Brady, overvar auksjonen.

– Jeg kunne ikke gå glipp av dette historiske øyeblikket. Det vinnende budet endte nok litt høyere enn jeg trodde, men bygget er ikonisk, sier Brady til NY1.

Bygningens tidligere eier, Jeffery Gural, la ikke skjul på at han ønsket seg skyskraperen, men mente rett og slett at den ikke var verdt prisen auksjonen styrte mot.

– Jeg er egentlig litt sjokkert, for å være ærlig. Jeg trodde aldri noen ville gi så mye for det. Det er et nydelig bygg, men det trenger oppgraderinger for godt over 100 millioner dollar. Det er i grunn tomt innvendig, sa Gural, ifølge samme nettsted.

Takket nei

Men ikke nok med at Garlick og hans fond ikke klarer å møte depositumskravet, så har dette satt i gang en dominoeffekt. Nathan Silverstein, en av de som allerede eier en del av bygget, ville opprinnelig kjøpe 100 prosent.

Hans siste bud var det som til syvende og sist ble slått av Garlick, og det med bare en halv million dollar. Silversteins mål var å gjøre om bygget til et hotell.

Ettersom Garlick ikke møter depositumskravet, har Silverstein fått muligheten til å kjøpe bygget til sitt siste bud. Dette skal han nå, ifølge nettstedet archinect, ha avslått muligheten til å gjøre.

Som en følge av dette, må det avholdes en ny auksjon senere. Tidsrammen på dette er foreløpig ukjent.