Annonserer for sveitsiske luksusleiligheter på Finn: – Sånn var det ikke for to år siden

Eiendomsselskapet Andermatt Swiss Alps merker større og større interesse fra nordmenn.

Andermatt Swiss Alps promoterer blant annet denne luksusleiligheten på Finn.no

Siden Kjell Inge Røkke pakket kofferten og forlot Norge til fordel for Sveits i fjor, har en rekke andre norske rikinger gjort det samme.

Bare de siste tre månedene har elleve nye flyttet ut av landet, deriblant arvingene Ninja Tollefsen og Alexandra Haudemann-Andersen.

For ett år siden startet det sveitsiske eiendomsselskapet Andermatt Swiss Alps AG å annonsere for leiligheter mot nordmenn på Finn.no.

Siden den gang har interessen bare økt, forteller kommunikasjonssjef Stefan Kern.

– Interessen er økende. I hvert fall siden midten av fjoråret, økte antall interesserte. Jeg vet ikke om det har en direkte link til trenden hvor norske rikinger flytter fra landet, sier Kern.

For 36,6 millioner kroner kan man bo i et «idyllisk hjem med panoramautsikt» i Andermatt.

Kjartan Aas kjøpte to leiligheter

Per dags dato har eiendomsselskapet tre annonser liggende ute på Finn.no, til en prisantydning mellom 11,4 millioner kroner og 36,6 millioner kroner per leilighet.

Ifølge Kern har seks nordmenn kjøpt leiligheter fra selskapet siden starten av 2022, til en gjennomsnittlig pris på 2 millioner franc – tilsvarende 23,2 norske kroner.

Eiendomsselskapet har solgt to leiligheter til eiendomsmilliardær Kjartan Aas, sier Kern.

Dette bekrefter Aas.

– Det stemmer det. Jeg kjøpte en leilighet i 2021 og den siste i 2023. Den første leiligheten kostet 2,4 millioner franc og den siste kostet 5,2 millioner franc.

Det tilsvarer henholdsvis 29,1 millioner kroner og 60 millioner kroner.

– Siden jeg flyttet ser jeg stadig nordmenn, nå er det blitt et miljø her. De fleste er på ferie for å oppleve ski- og sykkelforholdene, sier Aas.

Kjartan Aas bor i Andermatt i Sveits.

I en særstilling

Rikingflukten fra Norge til Sveits startet for alvor i september i fjor etter at Kjell Inge Røkke flyttet til Lugano.

– Det norske markedet begynner å bli viktig for oss. Våre viktigste marked er Sveits, Storbritannia, Tyskland og Singapore – også kommer det skandinaviske, så det er på topp fem-listen. Det er nytt, sånn var det ikke for to år siden.

Andermatt er en liten alpelandsby i kantonen Uri, en halvannen time unna Lugano.

Denne regionen står i en særstilling i det sveitsiske eiendomsmarkedet, da de er unntatt kvotesystemet som begrenser utlendinger å kjøpe eiendom i Sveits.

I Andermatt kan det selges boliger til så mange utlendinger som måtte være interessert.

– De som kommer til oss er internasjonalt orienterte. I Andermatt kan man reise lett, vi ligger bare noen timer fra både Milano og Cannes, sier Kern og legger til:

– Vi tror absolutt det norske markedet har et godt potensial. Vi vil være mer aktive i dette markedet fremover.

