Sveriges statsminister Stefan Löfven går av i høst

Statsministeren kom med den overraskende beskjeden under en tale søndag formiddag. Han planlegger å gå av under Socialdemokraternas landsmøte i november.

– I neste års valgkamp kommer Socialdemokraterna til å ledes av noen andre enn meg, sier Löfven på sin sommertale fra Runö utenfor Stockholm.

– Denne beslutningen har modnet frem over en tid. Jeg har snart vært leder i ti år, statsminister i syv. Det har vært fantastiske år, sier den svenske statsministeren.

– Men alt har en ende, og jeg ønsker å gi min etterfølger de beste forutsetningene, sier Löfven.

Det er usikkert hvem som vil ta over etter Löfven, men leder Daniel Suhonen i den fagforeningseide tankesmien Katalys nevner i et intervju med SVT at finansminister Magdalena Andersson kan være en av flere aktuelle kandidater.

Ifølge SVT-kommentator Mats Knutson kom beskjeden fra statsministeren helt uventet.

– Det har ikke vært noen diskusjon om at han var på vei til å gå av, sier Knutson til SVT.

Han peker på at Löfven har hatt motgang den siste tiden. I juli var det regjeringskrise, der Löfven ble avsatt av Riksdagen før han igjen ble satt til å danne regjering. Ifølge Knutson er det fare for at regjeringen vil slite med å få neste års budsjett gjennom i Riksdagen fordi man ikke har flertall.

Stefan Löfven Stefan Löfven (63) har vært Sveriges statsminister siden 3. oktober 2014. Han har ledet mindretallsregjeringer i to mandatperioder.

Ledet fram til 28. juni 2021 en mindretallsregjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet (MP), med støtte fra Liberalerna og Centerpartiet basert på den såkalte januaravtalen.

Regjeringen ble felt av et mistillitsforslag om leieboligmarkedet, men 7. juli fikk Löfven nok stemmer i Riksdagen til å danne regjering igjen.

Kunngjorde 22. august at han går av som partileder og statsminister i november.

Aktiv i Socialdemokraterna helt siden han var 13 år. Ble partileder i januar 2012.

Arbeidet på postverket og et sagverk før han fikk jobb som sveiser ved et forsvarsindustriselskap, der han fikk en rekke tillitsverv. Leder i fagforbundet IF Metall fra 2006 til 2012.

Født 21. juli 1957 i Stockholm. Vokst opp i en fosterfamilie i Sollefteå.

Gift med Ulla og har to stebarn. (Kilde: NTB)

Hun kan overta

Sveriges finansminister Magdalena Andersson pekes ut som favoritt til å overta Socialdemokraterna. Vis mer

Suhonen får støtte av Dagens Nyheters politiske kommentator Ewa Stenberg.

– Hans kronprinsesse er uten tvil Magdalena Andersson. Hun har vært finansminister i syv år og skaffet seg både rutine, debattevner og hard hud. Hun har meritter som kreves, selv om partiets venstrefløy er kritisk til at hun har holdt for hardt rundt børsen som finansminister, skriver Stenberg i en kommentar.

Ble statsminister i 2014

Stefan Löfven tok over som partileder etter Håkan Juholt i 2012. I 2014 ble han statsminister for en regjering bestående av Aps svenske søsterparti Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Hans første regjering ble avsatt av riksdagen etter valget i 2018, men han dannet etter noen måneder igjen regjering med Miljöpartiet.

I sommer ble regjeringen felt enda en gang etter et mistillitsforslag, men det var ikke grunnlag for noen ny regjering. Dermed dannet Löfven for tredje gang regjering sammen med Miljöpartiet.