Trump med presidentordre om TikTok og WeChat

Etter å ha truet med forbud, kommer Donald Trump natt til fredag med en presidentordre som forbyr transaksjoner med de kinesiske eierne av videodelingsappen TikTok.

I OHIO: USAs president Donald Trump besøkte torsdag vaskemaskinfabrikken til selskapet Whirlpool i Clyde i Ohio. Vis mer JIM WATSON / AFP

Publisert: Publisert: 7. august 2020 06:12

Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser presidentordren vil få.

Trump kommer samtidig med en lignende presidentordre om appen WeChat, som eies av kinesiske Tencent.

Begge ordrene iverksettes om 45 dager. Fra da av blir det forbudt for amerikanske selskaper og privatpersoner å gjøre transaksjoner med det kinesiske selskapet ByteDance, som eier TikTok, og med Tencent som altså eier WeChat, skriver Washington Post.

– USA må ta aggressivt grep mot eierne av TikTok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skriver Trump i ordren om den populære videodelingsappen.

Rett før helgen varslet Trump at han ønsket å forby TikTok i USA. Selskapet Microsoft var etter dette i samtaler med de kinesisk eierne om å kjøpe virksomheten i USA, og det er tidligere meldt at Trump skal ha gitt de to selskapene en frist på 45 dager for å bli enige om et mulig salg.

Bakgrunn: Dette skjer med TikTok

– Alle tenåringer vet hvordan man bruker VPN

Ifølge nyhetsbyrået AP er det foreløpig uklart hvilke konsekvenser presidentordrene vil få, og om Trump har myndighet til å forby appene helt fra USA. Det er heller ikke spesifisert hvilke transaksjoner som vil forbys, men ifølge analytikeren Paul Triolo i Eurasia Group ser den ut til å kunne gi myndighet til å forby Apple og Google mot å tilby TikTok og WeChat gjennom sine app-butikker.

Les også FT: Microsoft vil kjøpe hele Tiktoks virksomhet

Ifølge CNN kan presidentordrene tolkes som at TikTok vil forbys i USA dersom de kinesiske eierne ikke selger virksomheten til noen andre før fristen på 45 dager har gått ut.

Kristen Martin, som er professor for teknologi og etikk ved Universitet Notre Dame, sier til nyhetsbyrået AP at ordren, slik den er utformet, ikke ser ut til å forby amerikanere fra å bruke TikTok. Hun tror en slik ordre uansett ville blitt vanskelig å håndheve.

– Dersom målet er å få tenåringer til å slutte å bruke TikTok, er jeg usikker på om en presidentordre vil stoppe dem. Alle tenåringer vet hvordan man bruker VPN. De kommer bare til å late som om de er i Canada, sier hun.

VPN VPN står for «Virtual Private Network», virtuelt privat nettverk på norsk, og innebærer at all datatrafikk blir kryptert før den forlater din mobil eller PC, og så sendes til et annet sted, hvor den dekrypteres og forlater serveren til det tiltenkte målet som om PC-en skulle ha befunnet seg der. Les mer her. Vis mer vg-expand-down

Peker på kinesiske myndigheter

Ifølge presidentordrene utgjør TikTok og WeChat en sikkerhetstrussel for USA fordi de potensielt kan brukes i kinesiske myndigheters kampanjer for å spre falsk informasjon, og at de samler inn data om brukerne.

– Denne datainnsamlingen er en trussel ved at den lar det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til amerikaneres personlige informasjon, skriver Trump.

TikTok har blitt blandet inn i Kinas konflikter med flere land, og ble nylig forbudt i India, sammen med 58 andre kinesiske apper.

Les også Trump: En del av Tiktok-oppkjøpet bør gå til staten

Har avvist anklagene

Hverken DanceByte eller Tenent har kommentert Trumps presidentordre natt til fredag.

Selskapet bak TikTok har imidlertid flere ganger tidligere avvist anklagene om at de lagrer informasjon om amerikanske brukere i Kina, og at de deler opplysninger med kinesiske myndigheter. Onsdag sa selskapet at de jobbet sammen med eksperter hos amerikanske myndigheter for å «beskytte mot utenlandsk innflytelse» og for å faktasjekke potensielt villedende informasjon, skriver Guardian.

Fikk du med deg? Tik-Tokere fortviler over mulig USA-forbud

Teknologi-eksperten James Lewis ved Senteret for strategiske og internasjonale studier i Washington, sier til Reuters at han er sikker på at Kina kommer til å komme med gjengjeldelser etter Trumps presidentordre.

– Dette er et brudd i den digitale verdenen mellom USA og Kina. Kina vil absolutt gjengjelde dette, sier han.

Også analytiker i Eurasia Group Paul Triolo tror Kina vil komme til å reagere sterkt på presidentordrene, skriver AP.

Her kan du lese mer om Tiktok-stormen Tiktok Donald Trump USA