Vil kvitte seg med superyacht: Bruker 1,2 mill. på ansatte i måneden

Gjenværende mannskap har gått til innkjøp av Playstation for å få tiden til å gå på den sanksjonerte superyachten Alfa Nero.

FORLATT: Superyachten Alfa Nero ligger til kai på Antigua Yacht Club etter at den utpekte russiske eieren ble ilagt sanksjoner. Bildet er fra en tidligere anledning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det var i mars 2022 at luksusyachten Alfa Nero ble forlatt på den karibiske øyen Antigua som følge av sanksjonene mot Russland.

USA utpekte den russiske gjødselmilliardæren Andrey Guryev som båtens eier, og dermed falt superyachten under USAs sanksjonsregler.

I april i år beslagla Antigua formelt båten.

Det har imidlertid kostet dyrt: Ifølge Bloomberg koster diesel en liten formue, regningene strømmer inn og båtens mannskap koster alene 112.000 dollar i måneden – tilsvarende 1,2 millioner kroner.

Yachtens mannskap har tidligere vært 44 personer, men er nå redusert til seks personer.

Det gjenværende mannskapet har nå inntatt yachtens suite og innredet den med Playstation og spillet «Call of Duty» for å få tiden til å gå, ettersom det ikke er noen passasjerer å bistå lengre.

Les på E24+ Grønne næringer sliter med å få tak i folk. Kan hindre det grønne skiftet

– Utgjøre risiko

Nå ønsker de lokale myndighetene at USA opphever sanksjonene på yachten slik at de kan auksjonere den bort til høystbydende. Ifølge myndighetene har de allerede mottatt rundt 20 bud på Alfa Nero.

Enn så lenge må yachten ligger til kai på Antigua Yacht Club, og de lokale myndighetene bekymrer seg for at potensielle inntekter fra et salg kan ende opp med å bli frosset ettersom bankene følger sanksjonsreglene.

– Ingen har gjort krav på den, ingen har betalt regningene. Pengene renner ut i alle bauer og kanter, og det har begynt å utgjøre en risiko for hele havnen, sier Sir Ronalds Sanderes, Antiguas ambassadør i USA til Bloomberg.

Nå vurderer Antigua å offentliggjøre identiteten til potensielle budgivere med USA for å sikre at et eventuelt salg overholder finansdepartementets regler.

Vil ha betalt

Havnesjefen ved Antigua Yach Club, Tom Paterson, sier at en slik yacht sluker diesel selv når den ikke er i bruk.

– Du kan ikke engang åpne dørene på Alfa Nero uten å bruke diesel, sier Paterson til Bloomberg.

Han har flere bekymringer: Orkansesongen nærmer seg og andre yachter har allerede startet å forberede seg.

– Nå vil marinaen ha betalt, sier Paterson.

Les på E24+ Norwegian-sjefen kan bli for breial

Verdens største yacht

Det er langt ifra den eneste luksusyachten det har blitt tatt beslag i siden Russland invaderte Ukraina.

For et drøyt år siden ble superyachten «Tango» beslaglagt av Spania på oppdrag fra USA. Ved å beslaglegge oligarken Viktor Vekselbergs superyacht måtte USA punge ut: Den årlige prislappen for vedlikehold av yachten var ifølge Bloombergs utregninger på 84 millioner kroner.

Det har også blitt tatt beslag i verdens største yacht, som er Alisher Usmanovs «Dilbar».

Den 156 meter lange yachten Dilbar skal ifølge tidsskriftet Forbes være verdt nærmere 5,3 milliarder kroner og har siden oktober ligget ved et verft i Hamburg for reparasjoner.