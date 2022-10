Norge og EU i felles uttalelse: Energiprisene må ned

Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skriver i en felles uttalelse at energiprisene må «reduseres betraktelig».

Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ursula von der Leyen, Europakommisjonens president under det første toppmøte mellom politiske ledere i EU-land og i land utenfor EU, blant annet Norge. Temaene for møtet er energikrisen, krigen i Ukraina og Europas økonomiske situasjon. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

De to møttes til et felleseuropeisk toppmøte i Praha torsdag. I en felles uttalelse publisert etter møtet gir de uttrykk for dyp bekymring over de høye energiprisene, som drives opp av høye gasspriser.

– Vi er dypt bekymret over effekten disse prisene har, og vi er enige om at de må reduseres betraktelig, skriver de.

Norge er for tiden den største gassleverandøren til Europa. Flere EU-land har etterlyst et pristak på gass, noe Støre-regjeringen hittil har avvist.

Norge og EU-kommisjonen etablerte tidligere i september en felles arbeidsgruppe for gass som skal finne måter å stabilisere energimarkedet på. Her har det pågått «intense diskusjoner», står det i uttalelsen.

Det vises videre til at kommersielle aktører kan være et utgangspunkt for å redusere prisene i kontraktsforhold eller bedriftsforhold.

Støre har tidligere trukket fram muligheten for langtidskontrakter med gasselskapene som en mulig løsning på de skyhøye gassprisene.