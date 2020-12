DNBs New York-kontor: Ser store muligheter med Biden som president

NEW YORK (E24): Leder av New York-kontoret til DNB, Mats Wermelin, mener USAs nye president Joe Biden vil være bra for norsk industri.

Mats Wermelin er sjefen for DNBs North America Divison. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland/E24

– Det har vært en utrolig merkelig tid. Jo nærmere valget vi har kommet har det blitt tydeligere at landet og den nåværende presidenten har mer egeninteresse og har satt USA først, sier han, og trekker frem at han mener Biden minsker den geopolitiske risikoen.

– Jeg ser store muligheter fremover med Biden. Både for norsk industri og norske kunder. Vi ser at USA kommer tilbake til verdenspolitikken, sier han og viser E24 inn i det kjente MetLife bygget hvor DNB holder til med sine 122 ansatte.

Selv om MetLife-bygget er et av verdens største kontorbygninger og den 14. høyeste skyskraperen på Manhattan, er det nærmest tomt for mennesker i 31. etasje hvor DNB holder til.

Wermelin forteller at de fleste ansatte har hatt hjemmekontor siden starten av pandemien.

TOMT: Kontorlandskapet har nærmest stått tomt siden mars. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland/E24

New York var i våres episenteret for corona i verden. Dødstallene var dramatiske. Sykehus og begravelsesbyråer hadde sprengt kapasitet.

Corona-tallene er nok en gang på vei opp, ikke bare i New York, men også i store deler av USA. Over 300.000 amerikanere har mistet livet, og flere millioner mennesker har mistet jobbene sine.

Fortsatt viktig med New York-kontoret

Butikker, restauranter og barer har vært nødt til å stenge. Flere eksperter har spekulert i om New York vil kunne komme til å overleve en bølge nummer to.

– Vi har nok jobbet mer i år enn tidligere i år. Selv om måten vi jobber på er annerledes. Vi kommuniserer med kundene våre digitalt, men de ansatte og kundene har tilpasset seg, samtidig som det er klart at det har vært utfordrende for oss alle, sier Wermelin.

OPTIMISTISK: Wermelin mener Biden sender ut noen positive signaler som kan være bra for norsk industri. Vis mer byoutline Camilla S Bergland/E24

På tross av at det meste av kommunikasjonen nå foregår digitalt, for å redusere smitte, svarer han kontant «nei» på spørsmålet om New York-kontoret til DNB har blitt overflødig.

– Nei, absolutt ikke. Det digitale kan aldri erstatte den fysiske kontakten. Men det er ikke tvil om at måten man kommuniserer på har endret seg. Før corona tok man kanskje et fly for å delta på et møte i New York, og dro hjem dagen etter. Det tror jeg definitivt vi vil se mindre av.

Reiserestriksjonene som Trump innførte tidlig i pandemien har fått konsekvenser for nordmenn med selskaper og jobber i utlandet. Nå er det ikke slik at man på vanlig visum kan reise frem og tilbake.

Det tilfaller også en karantenetid både for innreise og ikke minst når man kommer tilbake til Norge.

Wermelin mener at det på generelt grunnlag har gjort det utfordrende for det norske selskapet i USA under corona.

Olje blir mindre viktig

– Det har vært vanskeligere for norske bedrifter i startfasen å få til noe – med tanke på den økonomiske situasjonen landet befinner seg i, sier han og legger til:

– Men for allerede etablerte selskaper har det ikke vært noen store endringer – foruten de industriene som har vært rammet av pandemien. De har hatt det tøft.

TAP: Oljerelatert industri fortsetter å være utfordrende, skriver DNB i sin Q3-rapport. Vis mer byoutline Camilla S Bergland/E24

New York-kontoret til DNB ble etablert i 1975, og fokuserer blant annet på shipping, sjømat, helsevesen og fornybar energi.

I juni kunne E24 melde at DNB har gitt milliardlån til konkurstruet Equinor-partner i USA, og at DNB i første kvartal 2020 satte av rundt 5,8 milliard kroner til lånetap. Rundt 45 prosent av dette var innenfor olje, gass og offshore.

I DNBs tredjekvartalsrapport trekkes det frem at situasjonen fortsatt er krevende innenfor deler av oljerelatert næring, og at olje, gass og offshore har stått for mer enn 60 prosent av konsernets tapsavsetninger hittil i år.

– Olje har jo også vært et viktig fokus for dere. Vil dette fortsette å være like viktig?

– Vi kommer til å fortsette med olje, men det er ikke like viktig som det har vært, sier han og trekker frem at antall kunder i oljeindustrien fortsatt er stor.

– Men nå ser vi mulighetene for fornybar energi i tillegg.

VIL SE ENDRING: Wermelin tror måten New York-kontoret jobber på, når det kommer til møteaktivitet og reising, vil kunne vedvare også etter pandemien. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland /E24

Han trekker spesielt frem hvordan den påtroppende presidenten har hevdet at han ønsker et grønt skifte i USA.

– Dette vil skape jobber og muligheter, sier han og legger til at Biden også har trukket frem at olje fortsatt vil være viktig for amerikanerne.

Vil vokse frem nye bransjer

I tredje kvartal fikk DNB et resultat før skatt på 6,93 milliarder kroner, ned fra 7,62 milliarder i samme periode i fjor.

Til tross for et høyere usikkerhetsnivå enn normalt, opplever banken høy aktivitet og sunn vekst, skriver de i sin rapport.

– Den økonomiske situasjonen for oss har vært positiv, og den fortsetter å være positiv, sier Wermelin og legger til:

TEKNOLOGISK UTVIKLING: Wermelin forteller at den økonomiske situasjonen er positiv. Og at corona kan føre til at det vokser frem nye bransjer. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland/E24

– Bedrifter og kunder vi samarbeider med trenger økonomisk rådgivning og finansiering uavhengig av økonomisk situasjon eller pandemi. Vi har og er en aktiv partner, rådgiver for våre kunder.

– Kapitalmarkedet har alltid vært åpent, med mye aktivitet under pandemien, selv om det i utgangspunktet viste en viss nedgang som følge av usikkerheten som oppsto da pandemien spredte seg over hele verden.

Wermelin tror likevel ikke vi har sett de langsiktige konsekvensene av pandemien.

– Det vi har sett er at corona har ført til er et enormt skritt fremover med tanke på teknologiutviklingen, og her er det muligheter for at det kommer til å vokse frem bransjer, spår han.

