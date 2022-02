Venstre ber Oljefondet trekke seg helt ut: – Putin vil ha full konfrontasjon og da må han få det

Oljefondet hadde ved utgangen av 2020 investert over 20 milliarder i russiske selskaper. Venstres Ola Elvestuen ber nå om en full uttrekking. Oljefondet sier et aksjesalg ikke er «hensiktsmessig».

Venstres Ola Elvestuen ber Oljefondet trekke seg ut av alle russiske selskaper. Vis mer

Oljefondet solgte unna alle sine russiske statsobligasjoner i fjor. Men ved årsskiftet var 27 milliarder kroner av nordmenns felles pensjonspenger plassert i det russiske aksjemarkeder.

Stortingsrepresentant og tidligere miljøminister Ola Elvestuen (V) er krystallklar i sitt budskap til Oljefondet og Equinor:

– Putins angrepskrig på Ukraina er en internasjonal forbrytelse. Vi trenger å handle nå, sier Elvestuen.

Han mener Norge umiddelbart må gi økonomisk støtte til Ukraina, samtidig som regjeringen iverksetter strenge økonomiske sanksjoner mot Russland.

– Dette er et historisk skifte for Europa og da bør vi revurdere hvilke sanksjoner og virkemidler vi tar i bruk. Listen for å trekke Oljefondet ut av enkeltland bør ligge svært høyt, men dette er en situasjon som krever at vi ser på nye tiltak for å straffe Russland for aggresjonen de nå viser.

Ber Equinor avslutte samarbeid

Ved utgangen av 2020 var Oljefondet inne i 47 russiske selskaper, viser oversikten på fondets nettsider. 23,3 milliarder kroner var investert, i selskaper som Gazprom og Lukoil, som begge befinner seg på listen over selskaper omfattet av amerikanske sanksjoner.

– Vi mener Statens pensjonsfond utland umiddelbart bør selge seg ut av alle russiske selskaper de har eierandeler i, og Equinor må få beskjed om å avslutte sitt samarbeid med Rosneft og all annen aktivitet i Russland.

Rosnefts styreleder Igor Sechin er tidligere visestatsminister i Russland og omtales av New York Times som en nær rådgiver til Putin.

– Vi må handle nå og med full styrke. Og da skal vi selvfølgelig være med på alle de sanksjonene det blir enighet om i EU og som USA setter i gang. Swift, for eksempel, alt dette må tas i bruk, sier Elvestuen med henvisning til betalingssystemet Russland nå kan komme til å utelukkes fra.

– Europa blir ikke det samme etter dette, og heller ikke vårt forhold til Russland. Putin har valgt full konfrontasjon og da må han få det.

Ikke hensiktsmessig

Oljefondet registrerer Venstres uttalelser, men presseansvarlig Line Aaltvedt, vil ikke innfri Elvestuens ønsker.

– Vi er en global og langsiktig investor, og kan sitte gjennom uro i markedet på kort og mellomlang sikt, sier Aaltvedt og fortsetter:

– Vi har ikke vurdert det som hensiktsmessig å selge oss ut av Russland, sier hun.

En gang årlig må Oljefondet offentliggjøre hva fondet eier av enkeltselskaper og verdipapirer. Neste rapport kommer fredag 3.mars.

Men i den spente situasjonen i rundt Ukraina, gjorde fondet et unntak overfor VG tirsdag og fortalte hvordan pensjonspengene er eksponert mot Russland. Ved utgangen av 2021 var fondet investert med 27 milliarder kroner i aksjer i Russland.

Oljefondet satt stille i båten da Russland annekterte Krim-halvøya i Ukraina i 2014, og samme strategi gjelder når det nå er ny uro rundt Ukraina.

Equinor: – Vil fortsette dialog

Equinor har vært i Russland i over 30 år og leverer gass til EU for fullt.

I 2012 gikk Equinor inn i et såkalt strategisk samarbeid med det russiske oljeselskapet Rosneft – et samarbeid som danner grunnlaget for Equinors aktiviteter i landet.

Selskapene samarbeider om en flere prosjekter, et eksempel er utbyggingen av oljefeltet North Komsomolskoye vest i Sibir.

Selskapet har nå 70 ansatte i Russland. De fleste jobber ved kontoret i Moskva, skrev Stavanger Aftenblad/E24 på tirsdag.

– Vår virksomhet i Russland har i alle år skjedd i nær dialog med norske utenriksmyndigheter. Etter den russiske anneksjonen av Krim i 2014, ble de innført en del sanksjoner mot Russland, sa talsperson Ola Morten Aanestad til Aftenbladet tirsdag.

– Vi har hatt strenge rutiner for å sikre at vi etterlever disse, og er i jevnlig kontakt både med norske myndigheter, og relevante myndigheter i EU og USA, så de skal vite hva vi gjør.

Han viser til at situasjonen nå er uoversiktlig. Vesten har fordømt Russlands anerkjennelse av utbryterregionene – og Storbritannias statsminister Boris Johnson har varslet umiddelbare sanksjoner mot Russland.

– Equinor vil forsette vår gode dialog med relevante myndigheter, så vi forstår hvilke sanksjoner som gjelder og etterlever dem. Det viktigste for oss nå er imidlertid at våre ansatte i Russland er i sikkerhet.

Aanestad gjentar budskapet i en SMS til E24 torsdag:

– Vi har hatt virksomhet i Russland i mer enn 30 år og har hele tiden hatt åpen dialog om aktiviteten med norske myndigheter.