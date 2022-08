USAs BNP falt i andre kvartal

Justerte tall på USAs brutto nasjonalprodukt viser at økonomien krympet med 0,6 prosent i andre kvartal.

For andre kvartal på rad falt amerikansk økonomi. Dermed er landet teknisk sett i resesjon.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Amerikansk økonomi falt 0,6 prosent i andre kvartal, viser annengangsestimatet fra Bureau of Economic Analysis (BEA).

På forhånd var det ventet at nedgangen ville bli på 0,7 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

De endelige BNP-tallene for andre kvartal har ikke kommet enda. Før de kommer er det vanlig at Bureau of Economic Analysis slipper estimater, eller foreløpige tall.

Det første estimatet på USA sin økonomiske utvikling kvartalet kom i juli. Da viste tallene at økonomien krympet 0,9 prosent. På forhånd var forventningen at den amerikanske økonomien skulle vokse med 0,4 prosent.

BNP, eller brutto nasjonalprodukt, er en vanlig indikator for økonomisk aktivitet, og måler summen av alle varer som produseres i et land i løpet av et år.

Dersom BNP faller to kvartal på rad er et lands økonomi teknisk sett i resesjon.

I årets første kvartal krympet USAs økonomi med 1,6 prosent. Dermed er landet teknisk sett i resesjon.

Men, etter at førstegangsestimatet viste en nedgang på 0,9 prosent, avviste Fed-sjef Jerome Powell at landet er i resesjon.

Formelt sett er det National Bureau of Economic Research (NBER) som fastslår om den amerikanske økonomien er i resesjon eller ei.