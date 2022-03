USA sier nei til russisk olje

USA forbyr russisk olje. Storbritannia vil gjøre det samme. Det sender oljeprisen i været.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag annonserte president Joe Biden at USA vil stoppe importen av russisk råolje. Dette kommer som en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina.

Biden har vært i lange samtaler med lederne av Frankrike, Tyskland og Storbritannia for å få støtte til forbudet.

Storbritanna melder at de vil fase ut russisk oljeimport i løpet av året.

– Vi står sammen om å øke presset mot Putins krigsmaskin, sier Biden.

Stansen i oljeimporten kommer i tillegg til omfattende økonomiske sanksjoner innført av USA, EU og Storbritannia.

Les også Ekspert: Dersom oljeprisen stiger, vil Russland tjene på det

Påvirker pumpeprisen

Kun 3,5 prosent av råoljen USA importerer kommer fra Russland. Det viser tall fra USAs energimyndighet. Totalt importerer amerikanerne cirka 8 prosent av sine petroleumsprodukter fra Russland.

Mesteparten av oljen som importeres kommer fra Canada.

Importen av russisk olje har derimot økt de siste årene, som betyr at de er mer avhengige av russisk olje nå enn de var for bare to år siden.

Men selv om USA ikke er særlig avhengig av russisk olje kan et forbud påvirke oljeprisen. Det så man allerede i helgen. Nyheten om at USA diskuterer et forbud mot import av russisk olje bidro til et enormt oljeprishopp. I skrivende stund er prisen på 132 dollar fatet. Og gassprisene har skutt i været.

Folk flest vil kunne merke det gjennom økte bensinpriser. Det bekymrer i USA, hvor man allerede har sett rekordhøye pumpepriser.

Hvor hardt vil det treffe Russland?

Eksporten av russisk olje til USA utgjør en veldig liten andel av oljehandelen deres. Kun 1,3 prosent av den russiske oljen blir solgt til amerikanerne, ifølge tall fra 2020.

Det vil si at dersom USA slutter å kjøpe russisk olje, vil Russland tape litt over én prosent av oljeinntektene sine. Jarand Rystad tror den eneste effekten blir at prisen på olje stiger, noe Russland tjener på.

Det som derimot ville svidd, var hvis land i Europa hadde kuttet ut russisk olje. Sammen med USA står de nemlig for nesten halvparten av landets oljeeksport. I 2020 var denne handelen verdt svimlende 35 milliarder dollar.

Storbritannia vil følge etter USA og kutte importen av russisk olje over tid. Dermed forsvinner ytterligere 1,3 prosent av russernes eksport av olje. Britene vil derimot ikke slutte å kjøpe gass fra kjempen i øst.

Dermed legger de seg på samme gasslinje som resten av de europeiske landene.

Europa med plan om å kutte gass

EU har så langt ikke ønsket å innføre sanksjoner rettet mot russisk olje og gass. Tyskland er ett av landene som har advart mot boikott. Russland har normalt dekket rundt 40 prosent av Europas gassimport og nær 30 prosent av unionens oljeimport.

Men tirsdag la EU frem en plan for å redusere sin avhengighet av russisk gass. I løpet av året skal de kutte importen av russisk gass med hele to tredjedeler. Og innen 2030 ønsker EU å være helt uavhengige av Russland.

EU skal finne andre gassleverandører, øke produksjonen av biogass og erstatte gass i oppvarming og kraftproduksjon. Men det vil bli svært krevende å omstille seg bort fra russisk gass, ifølge EU-kommisjonen.

Omfattende sanksjoner

Flere eksperter Aftenposten har snakket med mener de økonomiske sanksjonene mot Russland ikke er nok til å få president Vladimir Putin til å stanse invasjonen av Ukraina.

Disse sanksjonene har truffet banksektoren i landet hardt, og den russiske rubelen er i fritt fall. Men regimet har brukt årene siden annekteringen av Krim på å rigge økonomien mot vestlige sanksjoner.

Skulle derimot Putin miste inntektene fra olje- og gasshandel, mener eksperter at det vil ramme det russiske regimet langt hardere.

Flere analytikere mener for eksempel at Tysklands stansing av gasslinjen North Stream 2 mellom Russland og Tyskland kom overraskende på Putin.