Nok en overraskende inflasjonsrekord i eurosonen

Prisveksten i eurosonen steg til årlige fem prosent i desember – det høyeste nivået noensinne.

Høye energipriser fortsetter å presse prisveksten i eurosonen oppover. Etter et rekordhøyt nivå på 4,9 prosent i november, la prisveksten seg på 5,0 prosent i desember, ifølge foreløpige tall fra Eurostat.

Det er høyere enn Bloomberg-estimatet på 4,8 prosent, og langt over sentralbankens mål på to prosent.

Energiprisene alene hadde en årlig oppgang på 26 prosent i desember.

Dersom man tar vekk energiprisene – og priser på mat, alkohol og tobakk – la inflasjonen seg på 2,6 prosent , ifølge Eurostats foreløpige tall. Det er på linje med måneden før.

I tillegg til skyhøye energipriser, preges også næringslivet i eurosonen av flaskehalser og problemer i verdikjeden.

Den europeiske sentralbanken (ESB) og sentralbanksjef Christine Lagarde har uttalt at inflasjonen trolig vil fortsette å være høy på kort sikt. Men i løpet av 2022 venter ESB at inflasjonstakten vil sakke farten og falle under målet på to prosent, skriver Bloomberg.

Lagarde har også uttalt at rentehevinger ikke er riktig våpen å bruke mot den høye inflasjonen, fordi effekten kan komme etter at prisveksten har dempet seg.