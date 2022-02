Sanksjonsgrepet omtales som en «økonomisk atomknapp»

Å kaste ut Russland fra betalingssystemet Swift vil ramme Russland økonomisk – og også Vesten. Innad i EU er usikkerheten stor.

Å kaste ut Russland fra Swift vil gjøre det svært vanskelig for Putin å få betalt for energien landet selger. Vis mer

– Det omtales jo som atomknappen for hva EU kan gjøre. Og nå som Russland har startet en fullskala invasjon og nærmer seg Kyiv er det kanskje det man ser for seg som neste steg, sier professor Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier til E24.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har innstendig bedt vestlige land om å kaste russerne ut av betalingssystemet Swift.

Internt i EU har det vært stor uenighet. De baltiske landene har krevd utkastelse, mens blant annet Tyskland og Østerrike har vært skeptiske.

For samtidig som at det vil gjøre vondt for Russland å bli kastet ut fra Swift, kan trekke også få uønskede konsekvenser for Vesten.

Ukraina-venner demonstrerte i Berlin onsdag. Vis mer

Men først, hva er Swift?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications er et internasjonalt nettverk som legger til rette for at banker kan kommunisere med hverandre og overføre penger på en effektiv måte.

Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom Swift.

– Swift er et system der alle finansielle transaksjoner ligger. Hvis Russland blir kastet ut, blir det ikke mulig å overføre penger mellom Russland og verden utenfor, forklarer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til NTB.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. Vis mer

Dette vil gjøre det vanskelig for russiske energiselskaper å få betalt for oljen og gassen de selger. Bloomberg har illustrert hvor stor betydning det vil ha:

I løpet av de første 24 timene etter at Vladimir Putin hadde signert erklæringen som anerkjente to østukrainske utbryterregioner som uavhengige, kjøpte EU, Storbritannia og USA 3,5 millioner fat med olje og raffinerte produkter fra Russland. Verdien var på over 350 millioner dollar.

I tillegg kjøpte Vesten trolig gass for 250 millioner dollar, pluss råvarer som aluminium og kull for flere titall millioner dollar.

Totalt fikk Russland sannsynligvis inn 700 millioner dollar, eller 6,2 milliarder kroner, fra Vesten dette døgnet, skriver Bloomberg.

– Sanksjoner mot olje- og gasseksport og ekskludering fra Swift ville gjort vanvittig vondt både i Russland og Europa, sier Jullum.

– Ingen katastrofe

Å bli ekskludert fra Swift vil skape trøbbel for Russland, men er kanskje ikke like problematisk som det var da problemstillingen ble tatt opp i 2014.

Den senere tiden har flere land, inkludert Russland, utviklet egne systemer, om enn ikke fullgode, skriver New York Times.

– Ja, internasjonale betalinger vil bli mer vanskelige, men det blir ingen katastrofe, sa Dmitrij Medvedev forrige uke. Han er Russlands tidligere statsminister, nå styrenestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Professor Jardar Østbø. Vis mer

Dette mener også Maria Snegovaya, som har vært med å skrive en rapport om amerikanske sanksjoner mot Russland.

– Å kutte Russland fra Swift vil ikke bli like smertefullt for Russland som vestlige ledere ser for seg, sier hun til New York Times.

Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier tror at i alle fall den russiske eliten vil ha sine ordninger å falle tilbake på.

– Det er nærliggende å anta at Putins innerste krets er forberedt på Swift-grep, all den tid det ble snakket om utkastelse allerede i 2014, sier han.

Vil ramme Vesten også

Selv om Swift-eksklusjon vil ramme Russlands økonomi hardt, har mange land vært skeptiske til å trykke på denne knappen.

Én av grunnene er at å kaste ut Russland også vil ramme EU-økonomier hardt. Hvis det ikke blir mulig å betale for Russlands energi, vil sannsynligvis prisen på olje og gass stige enda mer.

– Å kaste ut Russland vil bety en stor risiko for at Tyskland ikke lenger mottar gass og råvarer fra Russland, sa Tysklands finansminister Christian Lindner torsdag.

Russland produserer omtrent 40 prosent av all gassen som importeres til EU.

– Alle muligheter ligger på bordet, men vi må være klar over konsekvensene, sa Lindner.

Enkelte G7-medlemmer tror også at å fjerne Russland fra Swift vil sette fart på Russlands og Kinas arbeid med å utvikle et rivaliserende system som ikke bruker amerikanske dollar, skriver Financial Times.

Det er en frykt for at Swift-utkastelse vil bringe disse to herremennene nærmere hverandre. Vis mer

Jardar Østbø tror EU-landene ønsker å se an situasjonen litt til, ettersom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt seg villig til å snakke med Vladimir Putin.

– Putin har også sagt at han er åpen for forhandlinger. Nå skal man ikke legge for mye i det han sier, men det kan tenkes at de som utarbeider sanksjonene ønsker å holde døren åpen på gløtt for videre diplomati. Eller at skadevirkningene på vestlige land vurderes som for store, sier Østbø.

