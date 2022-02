EU og USA varsler sanksjoner etter russisk erklæring

Norge slutter seg til EUs sanksjoner. USA varsler sanksjoner mot de østukrainske utbryterregionene.

Europarådets president Charles Michel og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har i en felles uttalelse kunngjort at de fordømmer Putins anerkjennelse av to ukrainske utbryterregioner «på sterkest mulig vis».

«Steget er et åpenbart brudd på internasjonal lov så vel som Minsk-avtalen», heter det i meldingen.

EU-toppene slår videre fast at unionen vil reagere med sanksjoner mot de som er involvert i denne ulovlige handlingen.

EU gjentar så sin «uforbeholdne støtte til Ukrainas uavhengighet, suverenitet og territoriale integritet innenfor landets internasjonalt anerkjente grenser».

Senere mandag kveld har det kommet frem at Putin også skal ha signert erklæringer om å sende russiske tropper til Donetsk og Luhansk for «fredsbevarende operasjoner».

Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

– Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til avisen.

– Hadde forutsett et trekk som dette

USA har også varslet sanksjoner etter Vladimir Putins erklæring.

– Vi har forutsett et trekk som dette fra Russland og er klare til å svare umiddelbart. President Biden vil snart vedta en presidentordre som hindrer nye investeringer, handel og finansiering av amerikanske personer til, fra eller i de såkalte DNR- og LNR-regionene i Ukraina, skriver Det hvite hus i en melding.

USA vil også snart kunngjøre tiltak i forbindelse med «Russlands åpenbare brudd på internasjonale forpliktelser».

Biden har mandag kveld hatt en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som varte i omtrent 35 minutter, ifølge NTB. Biden har også ringt til Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz i etterkant av erklæringen om anerkjennelsen.

Sanksjoner siden 2014

EU har hatt sanksjoner på plass overfor Russland siden juli 2014, da som følge av Russlands destabiliserende handlinger overfor Ukrainia.

Sanksjonene dreier seg blant annet om å begrense enkelte russiske bankers tilgang til EUs kapitalmarkeder, å forby import og eksport av forsvarsmateriell og å innskrenke russisk tilgang til teknologi som kan bli brukt i energisektoren.

Sanksjonene har gjentatte ganger blitt forlenget, sist i januar i år, med seks måneder.

Hovedtrekk siste tre måneder

Urolighetene ved den østukrainske grensen startet i november i fjor, da amerikanske myndigheter meldte om uvanlig russisk styrkeforflytning.

Russland avviste i desember at de planla en offensiv mot Ukraina og anklaget ukrainerne for styrkeoppbygging i Øst-Ukraina. Putin krevde samtidig garantier for at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

I januar avviste både Nato og USA å stenge døren for ukrainsk Nato-medlemskap. Nato kalte mange av Russlands sikkerhetskrav uakseptable eller urealistiske.

I februar anklaget Putin USA for å bruke Ukraina som et redskap mot Russland. USA sendte dagen etter flere tusen nye soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

I midten av februar sa det russiske forsvarsdepartementet at de hadde begynt å flytte styrker vekk fra grenseområdet, men Nato og USA sa de ikke så tegn til dette.

Tre dager senere uttalte en amerikansk diplomat at Russland har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater i grenseområdene mot Ukraina, på Krim-halvøya og i Hviterussland.

Mandag denne uken anerkjente altså Russland utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige stater. Putin ga samtidig ordre om å sette inn «fredsbevarende» styrker i Øst-Ukraina.