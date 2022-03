Norsk luksusmegler på den franske rivieraen: – Uunngåelig med en stor korreksjon

Fredrik Lilloe er megler i det ypperste luksussegmentet på den franske rivieraen. Han er sikker på at ingen kjøpergrupper kommer til å fylle tomrommet som russerne nå etterlater seg.

Denne eiendommen i Sør-Frankrike ble nylig satt ned fra 80 til 60 millioner euro, ifølge luksusmegler Fredrik Lilloe.

– Jeg tror det er helt uunngåelig med en stor korreksjon, sier Fredrik Lilloe, daglig leder i Sør-Frankrike-avdelingen til meglerfirmaet Knight Frank.

Lilloe leste forrige helg E24s sak om eiendomsmarkedet i Sør-Frankrike. Luksusmegler Philip Weiser uttalte at «den russiske aktiviteten har ikke vært stor på flere år».

– Jeg skulle ønske jeg kunne si meg enig med Weiser, men sannheten er en annen, sier Lilloe.

Han vil nyansere Weisers uttalelse.

– Det kan kanskje stemme for det lavere luksussegmentet, men i det øverste sjiktet er bildet et helt annet. Vi snakker da fra 40 til 200 millioner euro. Fra 2018 så har så å si alle de største transaksjonene vært gjort av russere eller ukrainere, sier han.

– Ser allerede tegn til sprekker

Russlands invasjon av Ukraina har blitt besvart med omfattende sanksjoner fra Vesten. 2046 personer, oligarker og Putin-støttespillere, er sanksjonert fra og med 22. februar i år, ifølge den tyske gravegruppen Correctiv.

Sanksjonslistene inkluderer også flere av de største russiske bankene.

Tiltakene gjør det umulig, eller tilnærmet umulig, for velstående russere å gjøre investeringer utenlands.

Lilloe tror Russland-situasjonen bidro til at denne eiendommen har fått en prisreduksjon på 20 millioner euro.

Fredrik Lilloe tror det kommer til å få stor effekt på eiendomsmarkedet i Sør-Frankrike.

– Jeg ser allerede tegn til sprekker. Og det har gått fort. For to uker siden tenkte jeg at markedet ville fortsette slik det har gjort under pandemien, og vokse 5–10 prosent årlig. Nå tror jeg vi får en stor endring, og at det kan bli kjøpers marked allerede i 2023.

Luksuseiendom som livsforsikring

Lilloe forventer at russerne vil være borte fra markedet de neste fem til ti årene, minst.

På papiret vil det kunne være andre som tar over deres plass. Lilloe nevner eksempelvis amerikanere, tyskere og også nordmenn. Men han tror ikke betalingsviljen vil være på samme nivå.

– Det som er viktig å tenke på er at personer som kommer fra politisk ustabile land ikke bare vil kjøpe seg et ferieparadis. De ser på investeringen som en form for livsforsikring. Det handler om å plassere pengene et trygt sted. Det kjøpersegmentet er det ingen som kommer til å overta.

Fredrik Lilloe er daglig leder i meglerfirmaet Frank Knight French Riviera.

Lavere betalingsvilje for de aller dyreste eiendommene, vil forplante seg nedover, tror Lilloe.

– Hvis man ser at en eiendom som før kostet 80 millioner euro nå går for 50 millioner, da tenker fort en som skal kjøpe til 8 millioner at «den kan jeg få for 6–7 millioner».

Prisreduksjoner siste tiden

Fredrik Lilloe mener å se tegn til priskorreksjoner allerede.

Han forteller at en Cannes-eiendom ble satt ned fra 80 til 60 millioner euro i forrige uke og at en villa i Le Bar-sur-Loup, 25 kilometer inn i landet, ble satt ned fra 12,5 til 9,9 millioner euro tirsdag.

Begge er eid av briter, ifølge Lilloe.

– Vi ser at folk er nervøse, også selgere som ikke er russere. Jeg tror at sprekkene kommer til å bli ganske klare, og at vi får en effekt gjennom hele luksusmarkedet.

– Jeg tror det kan komme til å ha stor effekt på markedet helt ned til to millioner euro.