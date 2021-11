USA vurderer å avslutte krisetiltak tidligere enn ventet

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sier trusselen om vedvarende høy inflasjon har blitt større.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell under en høring i Senatets bankkomité tirsdag. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

USAs sentralbanksjef Jerome Powell taler for Kongressen tirsdag kveld.

Sentralbanken vil vurdere å avskaffe stimuleringsordningene for økonomien raskere enn ventet, sa han under en høring i Senatets bankkomité tirsdag.

Han legger til at sentralbanken vurderer å være ferdig med nedtrappingen av støttekjøp «et par måneder» enn tidligere antatt grunnet de økonomiske utsiktene.

Under talen bykser «verdens viktigste rente», den amerikanske tiåringen. Sentralbankens foreløpige plan er å være ferdig med støttekjøpene i midten av 2022. Det meldte de i starten av november.

Wall Street falt ytterligere etter Powells uttalelser. Du kan se mer om Wall Street-utviklingen her.

«Den amerikanske tiåringen» Er en statsobligasjon utstedt av USA med en løpetid på 10 år og faste renteutbetalinger hvert halvår.

Er den mest populære statsobligasjonen i verden fordi det er liten sjanse for at USA mister betalingsevnen. Derfor påvirker den igjen andre renter i markedet, for eksempel på boliglån eller bedriftskreditt. Vis mer

Tror inflasjonen vil avta

Powell sa også at han fortsatt venter at inflasjonen vil avta neste år, men at det er på tide å slutte å bruke ordet «midlertidig» i forbindelse med prisstigingen i landet.

Han sier også at risikoene for høyere inflasjon har økt. Sentralbanksjefen sier videre at sentralbanken fortsatt tror at mesteparten oppgangen i inflasjonen er knyttet til pandemiårsaker.

Han sier blant annet at omikron-varianten utgjør en nedsiderisiko for sysselsettingen og for økonomien – og at det gir økt usikkerhet for inflasjonen, ifølge uttalelsen.

– Større bekymring for viruset kan redusere folks vilje til å være fysisk på jobb, noe som vil bremse fremgangen i arbeidsmarkedet og forsterke forstyrrelser i forsyningskjeden, sier Powell.