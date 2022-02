Slik kan krigen ramme Russlands rikeste: – Tror de skjelver i buksene

Flere eksperter tror nå at russiske oligarker vil la seg skremme av Vestens mulige sanksjoner mot dem som har mest.

OLIGARK: Lukoil-sjef Vagit Alekperov er blant Russlands rikeste. Han har tapt mye penger på børsen som følge av krigføringen i Ukraina. Her fra Russian Energy Week International Forum i Moskva i oktober 2021. Vis mer

– Ja, jeg tror de skjelver i buksene nå. For dette vil mest sannsynlig ha en effekt.

Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen snakker om at EU fredag kunngjorde at de de fryser de private midlene til Russlands president, hans utenriksminister og andre sentrale personer.

– Med «andre sentrale personer» menes Vladimir Putins innerste krets, både nye og gamle oligarker som sitter på mye verdier i form av for eksempel eiendom, forklarer Borchgrevink.

Flere land annonserte denne uken kraftige sanksjoner mot Russland. Tiltakene er i hovedsak rettet mot banker og finansinstitusjoner.

Storbritannia varslet torsdag kveld sanksjoner mot mer enn 100 russiske individer og selskaper, deriblant Putins tidligere svigersønn.

Ifølge The Guardian vil det blant annet legges begrensninger på hvor mye penger russere kan ha i britiske banker.

I tillegg har Storbritannia som en av sine sanksjoner nektet det russiske flyselskapet Aeroflot å lande på britisk jord.

Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen. Vis mer

Mister Swift-tilgang i flere land

Sent lørdag kveld opplyser EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, at flere land inkludert EU, USA og Storbritannia, er enige om å utestenge noen russiske banker fra det globale betalingssystemet Swift.

Swift er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av betalingsoppdrag til og fra banker i forskjellige land.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har innstendig bedt vestlige land om å kaste russerne ut av nettverket.

Storbritannias leder, Boris Johnson, sa lørdag at verden burde stenge Russland ute av Swift-systemet. Siden har flere EU-land, deriblant Frankrike, Italia, Hellas, Kypros Spania og Ungarn, stilt seg bak forslaget til den økonomiske sanksjonen, skriver The Guardian.

Tiltaket vil skade de russiske bankenes evne til å operere globalt, sier von der Leyen. Det vil effektivt stanse russisk eksport og import.

I tillegg vil landene hindre at Russlands president Vladimir Putin får tilgang til midler som han kan bruke til krigføring. Landene foreslår også å fryse midlene til Russlands sentralbank.

Ifølge Tim Ash i Bluebay Asset Management, vil dette være «ødeleggende» for den russiske valutaen.

– Vi vil se rubelen krasje, sier han til Bloomberg.

Russlands rikeste borgere tapte 39 milliarder dollar til sammen allerede dagen etter at landet deres angrep Ukraina, skriver Business Insider.

Tapet kom torsdag, etter at Moskva-børsen kollapset med 33 prosent nedgang. Den største taperen var Vagit Alekperov, styreleder i det Moskva-baserte oljeselskapet Lukoil, som tapte 6,2 milliarder dollar.

Også USA iverksetter sanksjoner mot Russlands rikeste. Det hvite hus tvitret like før midnatt at de den kommende uken vil lansere en arbeidsstyrke på tvers av Atlanteren for å finne og fryse eiendelene til sanksjonerte russiske selskaper og oligarker.

– Vi forplikter oss også til å iverksette tiltak for å begrense salget av statsborgerskap – såkalte gylne pass – som lar velstående russere knyttet til den russiske regjeringen bli statsborgere i visse land for å få tilgang til våre finansielle systemer.

En tidligere KGB-leder, en diamantgruveleder og en visestatsminister er blant de russiske oligarkene som Biden-administrasjonen nå retter seg mot, ifølge NBC News.

Skjuler verdier

Borchgrevink påpeker at de private midlene som nå fryses, handler om eiendeler oligarkene besitter som er offentlig kjent. Han mener tiltakene ikke får full effekt før det offentliggjøres en liste over reelle verdier og eiendommer Russlands rikeste sitter på, både i EU, Storbritannia og USA.

Mye russisk eierskap skjules i skatteparadiser, påpeker han.

– Vi trenger mer åpenhet rundt dette nå, slik man i Norge i fjor innførte en lov om at foretak må oppgi reelle rettighetshavere.

Ved å ramme Russlands rikeste, vil man også ramme Putin, påpeker han.

– Jeg tror russiske oligarker er bekymret for sanksjonene mot både dem og egne barn. De ønsker ikke at krigen skal gå utover deres egne private midler. Og Putin er avhengig av støtte fra den innerste kretsen sin.

Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

INVADERER UKRAINA: Russlands president, Vladimir Putin. Vis mer

– Urealistisk

Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network Norge.

Hun mener det er urealistisk at det slippes noe register med totaloversikt over verdiene de russiske oligarkene sitter på.

– Verdenssamfunnet har kommet veldig kort når det kommer til å få offentlighet rundt hvem som eier hva i samfunnet. Man har kommet i gang med å opprette register over reelle rettighetshavere i flere land, men de få registrene som er på plass er fulle av hull. Og vi vet at russerne er på topp når det gjelder skjulte formuer i skatteparadis.

OM ÅPNE LISTER: Sigrid Klæboe Jacobsen er daglig leder i Tax Justice Network Norge. Vis mer

På spørsmål om hvem disse enkeltindividene som man nå går etter, er, svarte NUPI-forsker Jakub Godzimirski følgende på Dagsnytt 18 fredag:

– Det er flere typer. Det er både gamle oligarker, men også nye oligarker som har beriket seg under Putin. De tilhører Putin og hans nærmeste krets. Da sanksjonslistene ble laget, har man sett på listen over de rikeste russerne. Man har plukket ut folk man prøver å straffe, og grunnen til å straffe dem er fordi man tror de vil påvirke Putin.

HOS NUPI: Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Vis mer

Mener norske virksomheter må være mer tydelige

Borchgrevink mener også at norske virksomheter må ta en mer aktiv rolle og nevner blant annet Equinor og Oljefondet.

– Oljefondet har en relativt stor portefølje på Moskva-børsen som de må selge seg ut av. Det er helt uholdbart at oljefondet eier aksjer i noen av de mest korrupte selskapene som er helt sentrale i Putins stat.

Han mener også at Equinors «strategiske samarbeid» med den russiske oljegiganten Rosneft må opphøre.

– De får politisk legitimitet og teknologi gjennom dette samarbeidet, samtidig som de finansierer en aggresjonskrig i Ukraina.

Presseansvarlig i Oljefondets administrasjon NBIM, Line Aaltvedt, skriver til VG i en e-post at de har eiendeler i mer enn 9000 selskaper over hele verden.

– Vi investerer i henhold til en global indeks, som også innbefatter Russland. Vurderingen vår så langt har vært at vi hverken kjøper eller selger mer enn vanlig, men sitter stille.

Equinors pressetalsmann Ola Morten Aanestad sier til VG at de følger situasjonen og at det «er for tidlig å si hvordan denne alvorlige situasjonen vil påvirke aktiviteten vår i Russland».