Kraftig boligprisfall i Sverige før rentemøte

Svenske boligpriser raser i et tempo man ikke sett siden begynnelsen av 90-tallet. Torsdag er det ventet enda et høyt rentehopp fra Riksbanken.

I oktober falt boligprisene i Sverige med hele tre prosent sammenlignet med måneden før, viser ferske tall fra Valueguard.

Hardest medfart var det for eneboliger, som falt 3,8 prosent gjennom måneden.

Dermed faller de svenske boligprisene for syvende måned på rad. Ikke siden tidlig 90-tall har prisene falt så bratt, skriver Bloomberg. Til sammenligning har boligprisene i Norge kun falt to måneder på rad.

De siste 12 månedene har boligprisene falt 10 prosent i Sverige, mens de har steget 2,7 prosent i Norge.

– Større fallhøyde

Sjeføkonom ved Prognosesenteret Nejra Macic peker på flere grunner til at de svenske boligprisene faller kraftigere enn de norske.

For det første steg boligprisene mye mer i Sverige enn Norge gjennom pandemien, til tross for at boligprisene i Norge så en ellevill vekst. Samme trend ser man hvis man sammenligner de to største byene, Stockholm og Oslo.

– Boligprisene i Sverige har bygget opp større fallhøyde enn i Norge, forklarer Macic.

I tillegg har kvartalsvis befolkningsvekst vært like stor i de to landene dette året, til tross for at svenskene teller omtrent dobbelt så mange.

– Det er overraskende og forklarer hvorfor etterspørselen i Norge holder seg sterk, sier Macic.

Den sterke befolkningsveksten i Norge er blant annet drevet av ukrainske flyktninger, som er med på å holde trykke oppe i det norske leiemarkedet, sier Macic.

Skyhøy prisvekst

Prisveksten i Sverige er også med på å presse de svenske boligprisene nedover.

– Inflasjonen er høyere i Sverige enn i Norge, dermed er det mer som spiser av boligkjøpernes disponible inntekt, sier Macic.

I september steg inflasjonen i Sverige til 10,8 prosent på årsbasis, fra 9,8 prosent måneden før, ifølge tall fra det svenske statistikkbyrået SCB.

Til sammenligning steg inflasjonen i Norge til 6,9 prosent i september, men uten strømstøtten hadde den vært på 9,9 prosent.

Fra null til to på et halvt år

Gunstige lånevilkår har vært med på å drive boligprisene oppover i Sverige de siste årene.

Fra begynnelsen av 2015 til inngangen av 2020 var styringsrenten negativ. Da ble renten satt til null, hvor den holdt seg gjennom hele 2020 og 2021.

Men det siste halvåret har Riksbanken, som den svenske sentralbanken heter, snudd brått. På et drøyt halvår har den hevet renten fra null til nesten to prosent.

Torsdag er det duket for årets sjette og siste møte i den svenske sentralbanken. Det er ventet at sentralbanken vil heve renten med 0,75 prosentpoeng – fra 1,75 prosent til 2,50 prosent, ifølge tall fra Bloomberg.

– I så fall henter Riksbanken inn Norges Bank i et jafs, skriver DNB Markets i en morgenrapport mandag.

Ved forrige rentemøte i september ble renten satt opp med et helt prosentpoeng.

Dette er det største rentehoppet i Sverige siden 1993, da Riksbanken innførte dagens pengepolitikk med et inflasjonsmål på to prosent.