Sjeføkonom før USAs mellomvalg: – Økonomien vil ikke rase utenfor stupet

Skulle amerikansk politikk gå i vranglås etter morgendagens mellomvalg, kan det være godt nytt for økonomien. Men ikke på lang sikt, ifølge sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets

Manges øyner, deriblant investorer og økonomer, er rettet mot USA og mellomvalget tirsdag.

I dag har president Joe Biden og hans demokratiske parti flertall i begge de to kamrene i den amerikanske Kongressen, altså både i Sentatet og Representantenes hus.

Etter alle solemerker ser det ikke slik ut etter morgendagens mellomvalg, skal man tro den anerkjente analysetjenesten FiveThirtyEight.

Deres oversikt viser nemlig at Republikanerne med god margin ser ut til å ta kontrollen i Representantenes hus. Også Senatet kan gå i Republikanernes favør, selv om sjansene er noe mindre for det, ifølge FiveThirtyEight.

Les på E24+ Kalles «Gudfaren»: Slik ble han en av Silicon Valleys mektigste

– Vil ikke rase utfor stupet

Skulle de ta kontroll i enten Representantenes hus eller i begge kamrene i Kongressen, ligger det an til en fastlåsning av politikken i Washington DC de neste to årene. Det vil i større grad gjøre president Biden handlingslammet.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets endrer ikke noen av sine anslag for den amerikanske økonomien dersom dette skulle ende opp å bli morgendagens valgresultat.

– Jeg tror ikke økonomien blir rammet av det. Amerikansk økonomi vil ikke rase utfor stupet i mangel på beslutninger. Jeg tror det blir lite fokus på finanspolitikken, men desto større press på pengepolitikken, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, og peker altså mot sentralbanksjef Jerome Powells neste trekk.

Strammere finanspolitikk

En mer handlingslammet politisk system vil føre til en mer stram finanspolitikk, ifølge Andreassen.

– De finanspolitiske stimulansene som ble gitt under pandemien har vært sterkt medvirkende til inflasjonsproblemene man ser i dag. Nye slike får man ikke vedtatt i en situasjon der Kongressen ikke vil gi Biden noen suksesser. Og det er jo innstrammingsbehov i økonomien nå, sier Andreassen.

Med seg i samme argumentasjonsrekke har han Brad Conger i Hirtle Callaghan & Co, som mener en fastlåst tilstand i Washington DC kan bety mindre statlige utgifter og dermed godt nytt for rentene.

Les også Pilene peker opp på Wall Street

Hva skjer med inflasjons- og energipolitikken?

Men på en annen side kan en handlingslammelse slå negativt ut, ifølge Andreassen i Sparebank 1 Markets. For som han sier, det kommer helt an på omstendighetene i økonomien fremover.

– På en del områder er en fastlåsning greit nok, men ikke på lang sikt. Det blir interessant å se hvor mye som kommer til å reverseres blant alle tingene staten nå driver med som er viktig, sier Andreassen og peker blant annet på Bidens inflasjons- og klimapakke.

Pakken har fått navnet «Lov om redusert inflasjon» og består blant annet av offentlige bevilgninger, særlig til klima og helse, og økte skatter for bedrifter.

Klimatiltakene beskriver Andreassen som et kjempesteg for USA. Pakken inneholder nemlig tiltak for 370 milliarder dollar, snaue 4.000 milliarder norske kroner, til å redusere CO₂-utslipp.

Blant tiltakene er incentiver for å kjøpe elektriske biler og gjøre bygninger mer energieffektive. Det er også penger i pakken til å redusere utslipp fra kullkraftverk.

– Så på klimapolitikk er det nå en risiko for at USA blir hengende bak, sier Andreassen, om prognosene treffer blink om utfallet i mellomvalget tirsdag.

Les på E24+ Ny valgallianse i USA: – Kan bli en veldig farlig situasjon

Mener Demokratene er bedre for aksjemarkedene

Hva angår markedet, er det ifølge Andreassen dårlig nytt dersom Demokratene tirsdag mister kontrollen i Kongressen.

– Demokratene er bedre for aksjemarkedene og for veksten i økonomien, enn det Republikanerne er, sier Andreassen.

Aksjemarkedene går bedre nå enn da president Biden tok over for to år siden, og veksten har også vært bra, ifølge sjeføkonomen. Han tar likevel et forbehold om at nye regjeringer alltid både tar over problemene og høster fruktene fra den foregående.

Lori Calvasina i investeringsbanken RBC mener på sin side at et handlingslammet Washington DC kan være noe investorene kan like.

I et ferskt notat, som CNBC viser til, hevder hun at det historisk nemlig har vært slik at en fastlåst politisk situasjon har gitt avkastning over snittet for investorene.