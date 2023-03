Amazon sier opp ytterligere 9000 ansatte

Det fremgår av en intern mail, ifølge Bloomberg.

Saken oppdateres.

Tidligere i januar har netthandelsgiganten kuttet 18.000 ansatte, som var dets største kutt i arbeidsstyrken noen gang.

Nå sier Amazon opp ytterligere 9000 ansatte, sier administrerende direktør Andy Jassy i et notat til ansatte mandag, ifølge Bloomberg.

Amazon har tidligere innrømmet at selskapet ansatte for mange, for fort under pandemien. Totalt i januar hadde selskapet rundt 1,5 millioner ansatte.

De nylige oppsigelsene forventes å påvirke Amazons skyprogrammering, reklame, menneskelige ressurser og Twitch-enheter.

