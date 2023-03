Frykter utlånstap etter bankkollaps: – Det faller en del skjeletter ut av skapet nå

Olav Chen i Storebrand mener USAs sentralbank må ta sin del av skylden for bankkollapsen. Uroen kan også kjøle ned norsk økonomi, sier sjeføkonom.

BEKYMRET FOR BANKTAP: Olav Chen i Storebrand.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Chen sier at sentralbanken i USA har vært med på å legge til rette for aktører som har tatt høy risiko, ved å holde rentene på kriselave nivåer for lenge og starte for sent med å sette den opp.

– Det gjør at det faller en del skjeletter ut av skapet nå. Det kommer til å være andre som kommer til å tape penger. Det jeg er mest bekymret for er: Når kommer utlånstapene? Kommer tapene nå, da får du virkelig flashback til finanskrisen, sier han.

– Det er det som driver uroen nå. Dette var et varsku om at her er det mulige tapsbomber rundt omkring. Dette var ett eksempel som plutselig dukket opp på radaren, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Flere bankkollapser, først i USA og så den sveitsiske storbanken Credit Suisse, har sendt bølger gjennom rentemarkedene.

Les også Klokken 10 kommer Norges Banks rentebeslutning: Ekspertene tror sentralbanken hever 0,25 prosentpoeng.

Det har også skapt usikkerhet om sentralbankenes renteplaner i oppløpet til denne ukens rentemøter.

Markedets forventninger til rentene i fremtiden har falt kraftig, men økonomene venter at Norges Bank vil øke renten som planlagt.

Torsdag klokken 10 skal Norges Bank legge frem rentebeslutningen og nye analyser av norsk økonomi og renteutsiktene. Der er det ventet at den vil bli økt med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

I forrige uke trosset Den europeiske sentralbanken (ESB) bankuroen og satt opp renten som ventet. Det samme gjorde USAs sentralbank onsdag kveld.

Les også Bankkrisen oppsummert: Dette har skjedd hittil

– Bommet totalt

Chen er kritisk til den amerikanske sentralbankens rentepolitikk.

Han mener rentene først ble kuttet for mye under pandemien og at sentralbanken bommet med vurderingen om at inflasjonen var forbigående, som igjen førte til at renteoppgangen ble kraftig da den først kom.

Les på E24+ Sindre Heyerdahl: Investornervene er tilbake

– Sentralbanken bommet totalt på reaksjonen etter covid. De burde hevet renten mer gradvis, mye tidligere enn det de gjorde. Det du fikk var tidenes renteoppgang gjennom fjoråret. Da er det ikke rart at noen ikke klarte å dekke inn sin risiko.

Chen trekker frem tapene amerikanske Silicon Valley Bank (SVB) fikk på sine plasseringer i amerikanske statsobligasjoner da rentene steg kraftig. Han sier også at SVB var en dårlig drevet bank som ikke hadde sikret seg mot risikoen for stigende renter.

– Men der er sentralbanken medskyldig vil jeg påstå.

Den amerikanske sentralbanken kuttet renten til nær null under pandemien, og begynte med å heve den igjen i starten av 2022. Siden er den satt opp til mellom 4,75 og 5 prosent, en historisk kraftig oppgang.

Les også Bankkollapsen i USA: – Jeg fikk helt panikk

Sier finansuro kan kjøle ned økonomien

Hov sier at bankene kan bli mer tilbakeholdne med å låne ut penger og at kundene kan bli mer forsiktige etter bankuroen.

– Det vil i neste runde kunne dempe investeringer og konsumvekst. Den finansielle uroen nå, selv om man oppfatter norske banker som trygge, er likevel en situasjon som kan virke dempende på kredittflyten fremover, sier han.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

– Spørsmålet er i hvilken grad det som skjer nå bidrar til å gjøre litt av rentejobben. Man har jo ønsket strammere finansielle forhold. Det betyr lavere kredittvekst og lavere etterspørsel i økonomien. Så har man ikke ønsket bankkollaps, men poenget er den avveiningen her.

Les på E24+ Renteregningen økte med 40 mrd. kroner i fjor. Men det kommer mye mer.

Økonomene venter at Norges Bank vil sette opp renten nå, i likhet med ESB og Fed. Sjeføkonom Jan L. Andreassen mener likevel at situasjonen har blitt «mye vanskeligere» etter bankuroen.

– Inntil nylig kunne de bare klemme til. Nå kan de ikke det uten å ta veldig stor risiko på finansiell stabilitet, sier han.

Han trekker frem forventninger i rentemarkedet om at sentralbankene etter hvert vil måtte gjøre helomvending og kutte styringsrentene igjen.

– Det store spørsmålet fremover for aksjemarkeder og banker og alle er om vi får de rentekuttene som ingen har spådd, men som de facto er priset i markedet.