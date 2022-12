Norge har vedtatt et pristak på russisk olje

Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Saken oppdateres

For seks dager siden, og etter en lang intern dragkamp, ble EU-landene enige om et pristak på 60 dollar fatet på russisk olje.

Nå følger Norge etter.

Som EU og G7-landene innfører Norge et pristaket på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, i sanksjonsregelverket. Det skriver regjeringen i en pressemelding torsdag ettermiddag

Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland, skriver regjeringen.

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i meldingen.

Målet med de omfattende sanksjonene er å redusere Russlands evne til å finansiere den folkerettsstridige krigen i Ukraina.

Det eksisterer allerede et forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland, som trådte i kraft 5. desember.

Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket.

Dragkamp

Enigheten blant EU-landene skal ha kommet i havn etter at Polen ga grønt lys, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Polen, Estland og Litauen skal lenge ha holdt igjen EU-landene fra å komme til en enighet.

Trioen skal de ha klart å presse ned det opprinnelige forslaget. Det var først på mellom 65 og 70 dollar fatet.