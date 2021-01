Trump vil oppheve innreiseforbud – avvises av Biden

Donald Trump kunngjør at restriksjonene for reisende fra Europa og Brasil oppheves 26. januar. Da er Joe Biden president, og han har ingen planer om å la Trumps beslutning bli stående.

– Etter råd fra vårt medisinske team planlegger ikke administrasjonen å lette på disse restriksjonene 26. januar. Faktisk planlegger vi å styrke folkehelsetiltakene rundt internasjonal reising for å begrense spredningen av covid-19.

Det skriver Joe Bidens kommende pressesjef i Det hvite hus Jen Psaki på Twitter, etter at Det hvite hus kunngjorde at restriksjonene for reisende fra Brasil og flere land i Europa vil oppheves den 26. januar.

Joe Biden tar over som USAs president førstkommende onsdag, 20. januar.

– Pandemien blir verre, og smittsomme varianter oppstår rundt omkring i verden. Dette er ikke tiden å løfte restriksjonene på, legger hun til.

Sittende president Donald Trump utstedte mandag en ordre om at reiserestriksjoner han innførte tidlig i fjor, for å få bukt med coronaspredningen, skal oppheves neste uke.

Dette gjelder innrestriksjoner for reisende som har vært i Europa, deriblant Storbritannia, i løpet av de siste 14 dagene, og som ikke har fått komme inn i USA på grunn av coronapandemien. Brasil er også på listen.

Innreiserestriksjonene for reisende fra Kina og Iran opprettholdes, melder NBC.

Fra og med den 26. januar innfører USA også nye krav om negative coronatester for reisende til landet, skriver Reuters.

Det er nå flere smittsomme virusvarianter i omløp i verden. Den britiske varianten begynner å få fotfeste i flere land i Europa, mens det i Brasil er påvist en ny variant som kan være mer smittsom.

I USA har nesten 400.000 personer mistet livet med coronaviruset.