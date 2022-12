Theranos-gründer Elizabeth Holmes anker svindeldom

Den svindeldømte amerikanske teknologigründeren Elizabeth Holmes anker dommen på elleve års fengsel.

Elizabeth Holmes i rettssalen i en domstol i San Jose i oktober, måneden før straffutmålingen ble klar.

NTB-AFP

Holmes mener straffen hun er idømt, er for streng, og hun motsetter seg også grunnlaget for dommen.

Holmes og forsvarerne har dermed frist på seg til 3. mars med å levere inn sakspapirer og andre dokumenter for å støtte opp under anken, står det i en uttalelse fra ankedomstolen Ninth Circuit Court of Appeals i California.

Straffutmålingen ble klar i november etter at Holmes i januar ble kjent skyldig for milliardsvindel over en 15 år lang periode mot investorene i Theranos.

Nytt apparat

Selskapets planer var å revolusjonere medisinsk testing med et nytt apparat som kunne levere billigere og raskere resultater enn tradisjonelle laboratorier og utføre en lang rekke tester med bare noen få dråper blod.

Men maskinene leverte ikke det selskapet lovet, og eventyret endte i ruin og påstander om bedrageri og svindel mot investorene og selskapets kunder.

Historien om Holmes er blitt fortalt i både bok, podkast og en HBO-dokumentar i tillegg til miniserien «The Dropout» med Amanda Seyfried i hovedrollen.

38 år gamle Holmes, som har en ett år gammel sønn og som er gravid, kan vente med soningen til 27. april, uttalte dommer Edward Davila da straffutmålingen var klar.

135 måneder

Straffutmålingen på 135 måneders fengsel ble kunngjort i en domstol i San Jose 18. november. Straffutmålingen er kortere enn de 15 årene som påtalemyndigheten ba om.

I tillegg ba påtalemyndigheten om at Holmes må betale 804 millioner dollar i erstatning. Det beløpet er snaut 200 millioner mindre enn milliarden hun samlet inn fra ulike investorer for å finansiere helseteknologiselskapet Theranos.

Det ble varslet et eget rettsmøte der påtalemyndighetens krav om erstatning skal være tema. Holmes har sagt at hun ikke har penger.

Tårevåt

Holmes' egne advokater motsatte seg kravet fra påtalemyndigheten og argumenterte for en langt mildere straff. De viste til at hun skal ha blitt lurt av omgivelsene sine, og at hun derfor burde ilegges husarrest og samfunnsstraff – i maksimalt 18 måneder.

Holmes hadde gode hensikter som entreprenør og er nå dedikert småbarnsmor som venter enda et barn, argumenterte forsvarerne hennes.

Strafferammen var på 20 års fengsel.

Rett før straffutmålingen ble lest opp, sa en tårevåt Holmes følgende i rettssalen:

– Jeg står foran dere og jeg tar ansvar for Theranos. Jeg elsket Theranos. Det var livsverket mitt.

– Jeg er sønderknust på grunn av feilene mine. Hver eneste dag de siste årene har jeg følt dyp smerte overfor hva folk har vært gjennom på grunn av mine feil, sa hun.

Ble hyllet

Holmes fikk kjendisstatus i Silicon Valley, der hun ofte kledde seg i svarte genser av samme type som sitt forbilde, avdøde Apple-gründer Steve Jobs, brukte. Hun havnet på magasinforsider og ble hyllet som den neste Steve Jobs.

På et tidspunkt besto Theranos-styret av fremtredende personer som tidligere forsvarsminister James Mattis, og de tidligere utenriksministrene Henry Kissinger og George Shultz.

Shultz' sønn leverte inn en uttalelse til retten der han anklaget Holmes for å ha kokt sammen en plan som fikk Shultz til å fremstå som en narr.

Holmes' forsvarer Kevin Downey malte et bilde av Holmes som en uselvisk visjonær person som brukte 14 år av livet på å revolusjonere helsesektoren.

Aktor Robert Leach var ikke enig i Downeys beskrivelser.

– Holmes satset på investorers håp om at en ung, dynamisk entreprenør hadde endret helsesektoren. Ved hjelp av sviket sitt, oppnådde hun betydelig berømmelse, beundring og milliarder av dollar i berikelse, uttalte aktor Robert Leach i rettssaken.