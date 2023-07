Kjerneinflasjonen i eurosonen holder seg sterk: – Risikerer at rentene må videre opp

Prisveksten i landene som bruker euro fortsetter å dempe seg, men er fremdeles et godt stykke over Den europeiske sentralbankens inflasjonsmål på to prosent. Samtidig endte kjerneinflasjonen noe høyere enn ventet.

Prisene på mat, alkohol og tobakk har vært den store driveren bak prisveksten i eurosonen. Bilde fra et matmarked i Roma i Italia.

Prisveksten i eurosonen, som inkluderer alle land som bruker euro, dempet seg til 5,3 prosent i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser ferske tall fra EUs statistikkbyrå.

Kjerneinflasjonen endte samtidig uendret på 5,5 prosent i juli.

– Tallene i dag blir ikke veldig avgjørende, de er litt mer status quo status quoTilstand som noe befinner seg i, uforandret stilling eller tilstand. Kilde: SNL, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Inflasjonstallene landet som antatt. På forhånd var det ventet en prisvekst på 5,3 prosent i juli, og en noe lavere kjerneinflasjon på 5,4 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg.

– Tallene gjenspeilet inntrykkene fra Den europeiske sentralbanken (ESB). De så for seg at totalinflasjonen var på vei ned, mens kjerneinflasjonen holdt seg oppe, sier Aamdal og legger til:

– Det er noe som har begrunnet renteøkningen som kom, og hvis den forblir der risikerer vi også at rentene må videre opp.

Aamdal tror imidlertid ikke kjerneinflasjonstallene alene er nok til at ESB vil heve renten videre i september, og at det må ses i sammenheng med andre tall som kommer.

I juni dempet inflasjonen i eurosonen seg til 5,5 prosent, ned fra 6,1 prosent i mai. Kjerneinflasjonen endte på samme tid på 5,4 prosent i juni, en oppgang fra 5,3 prosent i mai.

Det er hovedsakelig prisene på mat, alkohol og tobakk som trakk opp inflasjonen, med en prisvekst på 10,8 prosent. Det er samtidig en nedgang fra 11,6 prosent sammenlignet med måneden før.

Energiprisene falt med 6,1 prosent i juli, etter å ha falt 5,6 prosent i juni. Prisene på ikke-industrielle varer steg 5 prosent i juli, mens prisene i tjenestesektoren steg 5,6 prosent.

Blant landene innad i eurosonen var det Belgia som hadde den laveste inflasjonen i juli på 1,6 prosent. Slovakia hadde den høyeste prisveksten, som kom inn på 10,2 prosent.

Rentemøte i september

Den europeiske sentralbanken (ESB) har hevet renten gjentatte ganger i forsøk på å kjøle ned økonomien og få bukt med den høye prisveksten.

Forrige uke hevet ESB styringsrenten 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent. Dermed er renten på det høyeste nivået siden 2001.

Christine Lagarde, sentralbanksjef i ESB, sa torsdag at sentralbanken har et åpent sinn til en ytterligere renteheving i september, og at det vil være avhengig av økonomiske tall fremover. ESB er fast bestemt på å få inflasjonen ned til to prosent.

– For at ESB skal senke skuldrene og tro at inflasjonen er på vei ned mot 2 prosent må vi nok se at veksten i tjenesteprisene kommer tydeligere ned, og det kan ta noe tid. Her er sentralbanken forsiktig og de vil se hvordan tidligere renteøkninger vil mate seg gjennom økonomien, sier Aamdal.