Spillgigant saksøkes: – Utsatt for konstant seksuell trakassering

En omfattende etterforskning skal ha avslørt rystende forhold hos Activision Blizzard. Spillgigantens toppsjefer skal ha vært involvert, og nå stevnes selskapet av myndighetene på vegne av tidligere kvinnelige ansatte.

Activision Blizzard står bak flere kjente spill som Call of Duty og World of Warcraft. Nå saksøkes selskapet for flere rystende forhold. Vis mer byoutline Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Spillprodusenten Activision Blizzard saksøkes for forhold som seksuell trakassering, kjønnsbasert diskriminering og for å ha etablert en «gutteklubb»-lignende kultur som skal ha gått hardt utover kvinnelige ansatte, skriver New York Times.

Søksmålet kommer etter en toårig etterforskning av Californias «Department of Fair Employment and Housing», som nå har stevnet selskapet.

Departementet har som formål å beskytte innbyggere mot diskriminering i arbeidslivet, og innenfor privat og offentlig innkvartering.

Myndighetene skal ha forsøkt å jobbe med Activision Blizzard for å adressere problemene, men selskapet skal ikke ha klart å etterkomme departementets krav.

Selvmord under forretningsreise

Arbeidsplassen i selskapet beskrives som et «sentrum for trakassering og diskriminering av kvinner», skriver departementet.

– Kvinnelige ansatte har blitt utsatt for konstant seksuell trakassering, og har i tillegg vært tvunget til å håndtere uønskede seksuelle fremstøt og kommentarer fra mannlige kolleger og ledere», står det i søksmålet, som også hevder at kvinner fikk dårligere lønnsbetingelser enn menn i samme jobb.

I tillegg skal de mannlige ansatte i selskapet ha organisert fester jevnlig, noe som skal ha resultert i utagerende oppførsel rettet mot kvinnelige ansatte.

I et tilfelle skal en kvinnelig ansatt ha tatt sitt eget liv under en forretningsreise med en mannlig leder. Kvinnen skal ha blitt utsatt for intens seksuell trakassering over en lengre periode. Blant annet skal nakenbilder av vedkommende ha kommet på avveie under en firmafest, skriver Bloomberg Law.

Mennene spilte videospill mens kvinnene jobbet

Departementet søker nå en kjennelse hvor selskapet blir tvunget til å følge delstatens regler for atferd på arbeidsplassen, i tillegg til å etterkomme krav om utbetaling av etterlønn, erstatning for tapt inntekt og andre goder, står det.

Videre i søksmålet står det at de mannlige ansatte i selskapets avdeling i delstaten skal ha spilt videospill i arbeidstiden, i tillegg til at de delegerte sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver til sine kvinnelige kolleger. Det står også at selskapets toppsjefer ikke bare skal ha vært kjent med problemene, men at de også deltok i den «svært upassende oppførselen».

Selskapet svarer

– Vi verdsetter mangfold og jobber for å skape en arbeidsplass som oppleves inkluderende for alle. Det er ikke rom for disse forholdene i vårt selskap eller industri, uttaler talsperson for Activision Blizzard til IGN.

Talspersonen poengterer at selskapet tar beskyldningene «på største alvor», og at det vil undersøke alle forhold ved søksmålet.

Videre er selskapet trygge på at det vil kunne demonstrere at det er en «arbeidsgiver som tilbyr like muligheter for alle».

Activision Blizzard er en internasjonal spillprodusent som står bak flere kjente spill, blant annet Call of Duty, Guitar Hero og World of Warcraft. Selskapet har hovedkontor i Santa Monica i California, og har rundt 9.500 ansatte.