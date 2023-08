Ursula von der Leyen gikk til angrep på Kina i tale

I en tale i Manila om tettere økonomisk samarbeid mellom EU og Asia gikk presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, i strupen på Kina.

Frontalangrep: I en tale om tettere samarbeid med Filippinene, angrep også Kommisjonspresidenten Kina.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Presidenten pekte særlig på det hun mener er en stadig mer militant holdning til Indo-Stillehavet, og for manglende solidaritet med Ukraina, rapporterer blant annet Politico. Talen ble holdt i går, den 31. juli.

Hun sa blant annet at Kina «ennå ikke fullt ut har påtatt seg sitt ansvar i henhold til FN-pakten for å opprettholde Ukrainas suverenitet og territorielle integritet».

Von der Leyen bemerket seg også at mens EU har styrket sitt engasjement i Indo-Stillehavsområdet så har Kina i større grad demonstrert militær makt, en situasjon hun mener kan få «globale konsekvenser».

Les også Usikkerhet rundt klimaavtale: – Avgjørende for norsk næringsliv

Ønsker tettere samarbeid

I talen gikk von der Leyen langt i å fri til Filippinene om nærmere bånd, og hun sa blant annet at «vi kan ikke velge våre naboer, men vi kan velge hvem vi gjør forretninger med, og på hvilke vilkår», ifølge Politico.

Særlig råmaterialer er noe EU er veldig interessert i. Filippinene eksporterer i dag 90 prosent av sitt nikkel til Kina.

Hun fortsatte med å si at EU, «i motsetning til andre utenlandske investorer», ikke «kun ønsker å investere i utvinning», men også i å bygge lokal kapasitet, og å drive alt på ren energi.

Markedet for råvarer og kritiske mineraler er i vinden om dagen. En rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA) informerte om at markedet for kritiske mineraler var på 320 milliarder dollar i 2022.

Hun annonserte også at en frihandelsavtale mellom Filippinene og EU igjen vil bli diskutert, etter at samtalene sist stoppet i 2017.

Topp stemning: Von der Leyen og den filippinske presidenten Ferdinand Marcos Jr etter en signaturseremoni i går.

Les også Renault-sjefen: – Fremtidens krig vil være om kritiske råmaterialer

Koordinert kampanje

Flere vestlige ledere har satt sitt syn på Indo-Stillehavsområdet i det siste. Den franske presidenten Emmanuel Macron har nettopp vært på en rundreise i området, sier Politico.

Biden-administrasjonen har også styrket forsvarssamarbeidet med regionen.