Forventer historisk renteøkning: – Sentralbanken står i en spagat

Flere økonomer venter en historisk renteheving på 0,75 prosentpoeng ved den europeiske sentralbankens rentemøte torsdag. Europa er på vei inn i en resesjon og en tøff vinter, mener sjeføkonom.

En potensiell renteheving torsdag kan dempe økonomien i eurosonen, som allerede er på vei inn i en resesjon, forteller økonomer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ved rentemøtet i juli hevet Den europeiske sentralbanken (ESB) renten for første gang på 11 år, med 0,5 prosentpoeng til null prosent. Den doble rentehevingen overrasket markedet, etter at ESB i forkant hadde sagt at renten skulle opp med 0,25 prosentpoeng i juli.

Samtidig varslet sentralbanken at de fremover vil gå over til en «møte-til-møte-tilnærming» i fastsettingen av renten, altså at rentebeslutningene skal tas basert på de dataene som finnes fra måned til måned.

Inflasjonen i eurosonen steg til en ny topp på 9,1 prosent i august. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat- og energi, var rekordhøy på 4,3 prosent.

Det er derfor flere økonomer som venter at renten heves med 0,75 prosentpoeng kommende torsdag. Det er i så fall kun for andre gang i historien at det kommer en trippel renteheving fra ESB. Den første var en teknisk justering få dager etter at euroen ble lansert i 1999, ifølge Financial Times.

Tror på trippelt rentehopp

Den europeiske sentralbanken «står i en spagat» mellom resesjon og ekstremt høy inflasjon, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Les også Første renteheving på 11 år: – Viser at de tar inflasjonen på alvor

Renteheving vil kunne legge en demper på økonomien, som ifølge Haugland trolig er på vei inn i en resesjon og en tøff vinter.

Det tror hun likevel sentralbanken vil se gjennom fingrene.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, forventer at den europeiske sentralbanken hever renta med 0,75 prosentpoeng torsdag.

– Stadig mer tyder på at majoriteten i renterådet heller mot at renta må betydelig videre opp til tross for at det virker ganske sannsynlig at en resesjon er på gang. Toneangivende personer i ESB peker på at om inflasjonen går oppover er det et kjempeproblem som kan bli veldig kostbart.

– Spørsmålet nå er om de hever renta med 0,50 eller 0,75 prosentpoeng. Jeg tror det blir 75, legger hun til.

Haugland forteller at inflasjonen er høyere enn det som opprinnelig var ventet, hovedsakelig på grunn av energiprisene.

– Det er kraftig prispress i eurosonen samtidig som energikrise gjør det sannsynlig at valutaunionen er på vei inn i resesjon og tøff vinter.

Mot resesjon i Europa

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, tror også ESB vil lande på en renteheving på 75 basispunkter.

– Vi og store flertall analytikere venter en trippel renteheving. Det er på bakgrunn av flere forhold, men først og fremst den høye inflasjonen, sier han.

– Men det er likevel usikkerheter. I markedet er det priset inn 68 prosent sannsynlighet for en trippelheving, så det oppfattes ikke som helt sikkert, legger han til.

Marius Gonsholt Hov forteller at det er et gjennomgangstema i Europa at veksten skal holdes lav i en lang periode fremover

Europa sikter seg nå inn mot lavere vekst over tid, sier han.

– Det er et gjennomgangstema i hele Europa nå at sentralbankene sikter seg inn mot å holde veksten lav over tid. Det vil bety stigende arbeidsledighet for å få inflasjonspresset ned. Og det vil trolig vare over en lengre periode, sier han.

Svekket Euro

Isabel Schnabel, et toneangivende medlem i det europeiske renterådet, har uttalt at sentralbankene må holde renta høy fremover.

– Både sannsynligheten for fortsatt høy inflasjon og kostnaden det vil medføre er ubehagelig stor. I denne situasjonen må sentralbankene handle kraftfullt. De må lene seg med beslutsomhet mot risikoen for at flere vil betvile den langsiktige stabiliteten til valutaen vår, sa hun ved den årlige konferansen ved Jackson Hole.

Isabel Schnabel i ESB har uttalt at sentralbankene må handle kraftfullt.

Euroen falt mandag til en kurs på rett under 0,99 amerikanske dollar. Det er den svakeste noteringen på 20 år.

Ingvild Borgen Gjerde, valutaanalytiker i DNB, sa mandag at det er flere faktorer som påvirker euroen, og at det generelt sett er dårlig stemning i markedet. Hun knyttet mandagens svekkelse til gassprisene.

– Den nærmeste tiden tror vi at gassprisene, og usikkerhet rundt det vil tynge prisen ned mot 0,95 på tre måneders sikt, sa Gjerde.

Euroen har svekket seg mot flere valutaer den siste tiden, mens krigen i Ukraina presser skyhøye gasspriser oppover. I midten av juli var euroen og dollaren like mye verdt for første gang siden desember 2002.

Les også EU fyller opp gasslagrene to måneder før skjema