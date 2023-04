Ansetter «rottetsar» på millionlønn

Den nyutnevnte sjefen får jobben der det er en fordel å være «noe blodtørstig».

New Yorks ordfører Eric Adams introduserer byens nye rottesjef Kathleen Corradi.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

New York har fått et nytt våpen i kampen mot rottene som bor i byen: Den nyutnevnte «rottetsaren» Kathleen Corradi.

– Rottene kommer til å hate Kathy, men vi er glade for at hun skal lede denne viktige innsatsen, sa ordfører Eric Adams da den nye sjefen ble utnevnt onsdag.

Den offisielle tittelen er «direktør for gnagerbekjempelse», men den nyutnevnte sjefen omtales også som «rottetsar».

Tsar-betegnelsen brukes ofte uformelt i USA om en høytstående offentlig ansatt som har fått brede fullmakter til å jobbe med et bestemt problem.

Godt kvalifisert

Den nyutnevnte sjefen vil motta 155.000 dollar årlig for jobben, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer mer enn 1,6 millioner kroner.

– Rottereduksjon er mer enn et livskvalitetsproblem for New Yorkere, sa Corradi da hun ble utnevnt.

Rotter er også et symptom på systemiske problemer, inkludert sanitærforhold, helse, bolig og økonomisk rettferdighet, ifølge den nye «tsaren».

– Som den første direktøren for gnagerbekjempelse, er jeg glad for å komme med en vitenskaps- og systembasert tilnærming for å bekjempe rotter.

Corradi omtales som en «livslang gnagerhater» av Bloomberg.

Hun har tidligere ledet det amerikanske utdanningsdepartementets innsats for rottereduksjon.

Corradi er tidligere skolelærer og anti-rotteaktivist. Hun lover å leve opp til ordførerens behov for som kan forplikte seg til «en gros-slakting» av rotter.

Ifølge ordfører Adams er det gjort mye i New York den siste tiden for å bekjempe byens offentlige fiende nummer én: rotter.

Likevel var det behov for en person som kunne lede arbeidet på tvers av New Yorks fem bydeler.

– Kathy har kunnskapen, drivkraften, erfaringen og energien til å kaste ut rottene og skape en renere og mer innbydende by for alle newyorkere, påpekte ordføreren.

Etterlyste «killer instict»

Det kan virke som om det har tatt sin tid for byen å finne en passende kandidat.

Stillingen ble utlyst i desember i fjor.

«Killer instinct» var en nøkkelkvalifikasjon som ble fremmet av ordfører Adams.

I tillegg var det krav om en bachelorgrad og ferdigheter i Word, Excel og PowerPoint, ifølge nettstedet Gothamist.

Det gjorde heller ikke noe om søkeren var «noe blodtørstig».

Satser stort

Corradi kommer til å lede hele 19 fulltidsansatte og 14 sesongansatte.

De skal inspisere, vedlikeholde og rengjøre offentlige rom for å utrydde den utpekte fienden.

Totalt investeres det 3,5 millioner dollar (rundt 36,5 millioner kroner) for å få fortgang byens planer om rottereduksjon.

Mye av arbeidet vil foregå i bydelen Harlem, som har hatt særlig store problemer.

Avdelingen kommer til å benytte diverse nytt utstyr, ifølge ordførerens kontor. Det dreier seg blant annet om vippebiler, agn, feller, sensorer og desinfiseringsmaskiner.

Det vil også opprettes flere «rotteakademier» i bydelen. Der vil byens innbyggere kunne lære mer om hvordan de kan forhindre rotter i å trenge inn på eiendommene deres.

Flere observerte rotter

Gjennom årene har det vært en rekke ulike anslag på hvor mange rotter det finnes i byen som aldri sover.

De har variert fra 250.000 opp til 28 millioner, ifølge Insider.

Siden 2020 har imidlertid antallet observerte rotter økt kraftig.

Offentlige inspektører dokumenterte dobbelt så mye «gnageraktivitet» i 2022 sammenlignet med 2021, ifølge data fra New Yorks helsedepartement, gjengitt av CNBC.

Søppel som ble stående lenge ute under pandemien og varmere vintre trekkes frem som bakgrunn den pågående rottefesten.