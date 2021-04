Kanye Wests sko solgt for 1,8 millioner dollar

Et par Nike Air Yeezy 1, som ble laget for rapperen Kanye West for 13 år siden, er solgt for rekordhøye 1,8 millioner dollar, opplyser Sotheby's.

Kanye West hadde på seg det som skulle bli verdens dyreste sneakers på Grammy-utdelingen i 2008. Vis mer byoutline Kevork Djansezian / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Salget innebærer den høyeste offentlig registrerte prisen for sneakers noensinne, sier selskapet i en uttalelse. Med dagens kurs tilsvarer salgssummen rundt 14,9 millioner kroner – for et par brukte fritidssko.

West hadde på seg de svarte skoene under Grammy-utdelingen i 2008. De var en prototyp på en modell som ble laget av rapperen i samarbeid med Nike. Skoene kom på markedet først året etter.

Selgeren i det private salget var samleren Ryan Chang, mens det er markedsplassen Rares som må ut med rekordsummen.

Rares er en børs for investering i sneakers, der brukerne kan kjøpe andeler i dyrebare sko, på samme måte som mer tradisjonelle investorer kjøper aksjer i et selskap.

Prisen for et par Air Yeezy som ikke har sittet på verdensberømte føtter, er stort sett mellom 2.000 og 4.000 dollar.

Den forrige sneakers-rekorden var på 615.000 dollar for et par av første versjon av Nike Air Jordan. Den ble satt i august i fjor.

Les også Kjendis-hacker dømt til tre års fengsel etter bitcoinsvindel

Publisert: Publisert: 26. april 2021 16:13